Mirando arriba: Nacional y Deportivo Maldonado cierran la fecha del Clausura

Con los resultados vistos, ambos tienen chances de escalar si ganan: los tricolores pueden quedar segundos del Clausura, el Depor intentará igualar a Peñarol en la anual.

Nacional y Deportivo Maldonado se enfrentarán el lunes a las 20.00 en el Gran Parque Central para darle cierre a la fecha 11 del Clausura. El tricolor buscará una victoria que le permita trepar al segundo lugar del torneo, pasando a los derrotados Montevideo City Torque y Peñarol. El bolso llega en buena racha, con cinco triunfos consecutivos en todas las competiciones: venció 3-0 a Rentistas por la Copa AUF Uruguay y, por el Clausura, derrotó 1-0 a Central Español, 2-0 a Torque, 2-0 a Cerro Largo y 3-2 a Defensor Sporting. Deportivo Maldonado, por su parte, tendrá la oportunidad de alcanzar a Peñarol en la cima de la tabla anual si consigue los tres puntos. El equipo fernandino viene de golear 4-1 a Albion por la copa y acumula cuatro partidos sin perder en el Clausura, con tres victorias –2-0 sobre Torque, 2-0 frente a Cerro Largo y 3-0 contra Central Español– y un empate 1-1 con Liverpool.

Lo que se jugó

Albion dio la campanada de la fecha: venció 2-1 a Montevideo City Torque en el Franzini con un gol de Tobías Figueroa en el tiempo agregado (y de atrás, porque empezó ganando Torque con un gol de Salomón Rodríguez y luego empató Carlos Airala de cabeza). El pionero sumó su tercer triunfo consecutivo desde la llegada de Diego Franco y se alejó del descenso. Torque acumula cuatro puntos en sus últimos cinco partidos y, a la luz de los resultados, perdió la punta del Clausura a manos de Liverpool, que venció 1-0 a Peñarol con un gol de Federico Martínez.

A propósito de seguidillas adversas, Racing goleó 3-0 a Wanderers en el Parque Roberto y cortó una racha de cuatro partidos sin ganar. Tomás Habib abrió el marcador y Esteban da Silva amplió la ventaja; luego, el propio Esteban asistió a Sebastián da Silva, que selló el resultado de cabeza.

Cerro y Cerro Largo empataron 1-1 en el Tróccoli. Juan Cruz Guasone puso en ventaja al local en el primer tiempo y el colombiano Felipe Córdoba igualó de cabeza cerca de los 100 minutos. El arachán rescató un punto y mantiene una unidad de ventaja sobre Cerro en la lucha por evitar el descenso.

Hablando de descenso, Progreso venció 2-0 a Juventud en el Parque Paladino, con goles de Gary Silva a los 87 minutos y de Nahuel López a los 94. El gaucho acortó distancias en la tabla del descenso, aunque sigue a 11 puntos de Cerro, el último equipo fuera de la zona roja.

Otro que apretó el promedio del descenso fue Danubio, que se impuso 1-0 a Central Español en Jardines con un gol de Sebastián Fernández, de penal, en el segundo intento tras una repetición por adelantamiento del arquero Federico Pintado, que había atajado en primera instancia. Los puntos son clave para Danubio, que sigue peleando, a la vez que dejó a los palermitanos en zona de descenso.

Boston River venció 1-0 a Defensor Sporting en Florida con un gol de cabeza de Lautaro Vázquez a los 15 minutos. El sastre dominó el partido y sigue invicto desde la llegada de Jorge Cazulo, con dos triunfos y un empate. El violeta, dirigido de forma interina por Andrés Rodríguez, no encontró respuestas.

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