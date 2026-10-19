Valentina Pérez hizo historia en el Mundial de bochas

Valentina Pérez, el 17 de octubre, durante la competencia de tiro de precisión individual de bochas, en Garibaldi, Brasil. Foto: s/d de autor, CBI PRV.

La coloniense, de 19 años, venció 19-11 a la argentina Natalia Limardo en la final de tiro de precisión; el año pasado había ganado el título juvenil en Francia.

Uruguay logró un título mundial en bochas gracias a Valentina Pérez, que se quedó con la medalla de oro en la modalidad de tiro de precisión del campeonato disputado en Garibaldi, Brasil. La coloniense, de 19 años, se impuso en la final ante la argentina Natalia Limardo 19-11, en un torneo que reunió a representantes de 25 países.

Según información que proporcionó el Comité Olímpico Uruguayo, Pérez construyó su camino hacia la definición a través de sucesivas rondas en las que mantuvo un rendimiento destacado. En la primera fase sumó 17 puntos y avanzó a la siguiente instancia; luego consiguió nueve unidades para clasificarse a cuartos de final, donde acumuló 16 puntos. En semifinales volvió a alcanzar los 17 puntos y selló su pasaje a la lucha por el título, que finalmente resolvió con autoridad ante Limardo.

La consagración prolonga el recorrido internacional de la uruguaya, que en 2025 ya había conquistado el Mundial juvenil disputado en Francia –y este año, además, recibió el Premio Charrúa en bochas–. Esta vez, el título llegó en la categoría absoluta, en una modalidad individual que exige precisión, técnica y concentración. La prueba consiste en ejecutar lanzamientos sobre bochas y objetivos distribuidos en 12 figuras de distinta dificultad, con puntajes que determinan el resultado final.

En la rama masculina, por su parte, Facundo Fierro y Cristian Calero lograron la medalla de plata en pareja masculina tras perder la final 10-3 ante los argentinos Pascual Ramírez y Renzo Farías. La dupla uruguaya había alcanzado la medalla de bronce en los Juegos Odesur, donde compitieron en categorías mixtas.

La delegación celeste estuvo integrada también por Eliana Gandini y compitió en las cinco categorías del campeonato: parejas masculina, femenina y mixta, además de tiro de precisión masculino y femenino. El torneo se disputó del 12 al 17 de octubre en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.