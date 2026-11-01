Con uruguayos, Boca le ganó el clásico a River

Boca festejó ante River. Un cabezazo de Lautaro Di Lollo en el primer tiempo le alcanzó al xeneize para vencer 1-0 a los millonarios en la Bombonera, por la fecha 15 del Clausura argentino. Fue un partido áspero, bien de clásico, en el que el visitante jugó casi todo el encuentro en inferioridad numérica.

El partido se le complicó a River muy temprano. Antes de los diez minutos, Lucas Martínez Quarta terminó viendo la roja, así que el equipo que dirige Leonardo Ponzio tuvo que replegarse ante un Boca que se adueñó de la pelota. Al local le costó hacer valer el hombre de más, y la diferencia llegó por arriba: tras un tiro de esquina desde la derecha, Di Lollo le ganó la posición a Lautaro Rivero y la mandó a la red.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena arrancó con dos uruguayos en el 11: Leandro Lozano en el lateral derecho y Miguel Merentiel en el ataque. Este último jugó hasta los 75 minutos, cuando dejó su lugar al ecuatoriano Enner Valencia.

En el complemento el clima siguió caliente. Hubo roces constantes, como el de Marcos Acuña con Leandro Paredes, que le costó la amarilla al lateral millonario, y a los 79 minutos River se quedó con nueve por la roja a Gonzalo Montiel tras una patada. Boca estuvo cerca de liquidarlo. Tuvo un tiro que reventó el palo, pero no pudo meter el segundo, aun jugando con dos futbolistas más.

Tras la victoria, el Boca de Arruabarrena encara el cierre del año con chances en cinco campeonatos. La más cercana es la tabla anual, que lidera con 60 puntos, uno más que Rosario Central y tres más que Argentinos Juniors (con un partido pendiente); gracias a su amplia ventaja en diferencia de gol, le alcanzaría con vencer a Defensa y Justicia en la última fecha para quedarse con ella. En el Clausura ya aseguró su lugar en los octavos de final y, si lo gana, jugaría además el Trofeo de Campeones ante Belgrano, campeón del Apertura, el 19 de diciembre en el Kempes. En la Copa Argentina, después de superar a Vélez por penales y a Racing con un triplete de Enner Valencia, enfrentará a Banfield en semifinales el 14 de noviembre, con Platense esperando en la final. Pero el gran objetivo es la Copa Sudamericana, donde definirá el título ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, con la ilusión de cortar una sequía internacional de 18 años.