Defensor Sporting le ganó a Progreso que descendió

El violeta se impuso 2-0 con goles de Erico Cuello y Nicolás Wunch; el gaucho jugará el 2027 en la segunda división.

El domingo arrancó en La Teja, donde Defensor Sporting sumó tres puntos para engrosar su promedio de cara al 2027 y mantuvo el sueño matemático de llegar a copas internacionales. Es complejo, pero matemáticamente tiene chances.

Erico Cuello y Nicolás Wunch marcaron los goles haciendo capicúa el segundo tiempo que comenzó y arrancó con festejos violetas. Del otro lado, el llanto desolado de varios hinchas que se acercaron al Paladino a ver al gaucho de La Teja que levantó demasiado tarde en el año, cuando la calculadora ofrecía soluciones milagrosas. Luchó, pero no le dio.

Del dominio a la desesperación

El primer tiempo fue chato, pero dentro de ese trámite, hizo mejor las cosas Progreso, que inquietó a Kevin Dawson con un remate de Gianfranco Trasante que rebotó en el camino y un tiro libre de Agustín Ocampo que el guardameta sacó por encima del horizontal. Defensor Sporting casi no inquietó a Renzo Bacchia, llenó el área de centros sin destino de red y, con la pelota por abajo le costó hacer daño.

El segundo tiempo fue otra historia. Ayrton Cougo perdió un balón en la salida y, tras recibir en el medio del área, Cuello definió con solvencia para colocarla contra el palo. Si bien iban dos minutos y quedaba mucho tiempo, el conjunto tejano entró en la desesperación. Tabaré Silva llenó la cancha de delanteros desarmando la mitad de la cancha y el locatario comenzó a jugar a la desesperada bastante antes de que lo apurara el reloj.

Los de Punta Carretas tuvieron un gran encuentro defensivo de Guillermo De los Santos y fueron inteligentes para no replegarse innecesariamente. Con más jugadores en el medio, atacaron mucho más que su rival que paró cinco delanteros a los que casi nunca les hizo llegar el balón. La única clara de Progreso fue un centro de Emiliano Álvarez al segundo palo, primero cabeceó Lucas Viana y Dawson hizo una atajada monumental, después lo tuvo Matteo Copelotti y la sacaron en la línea y la tercera tampoco fue la vencida porque Facundo De León la mandó lejos.

A excepción de esa incidencia, todas las caras del segundo tiempo fueron del violeta, que atacó con espacios y se sintió cómodo en La Teja. Sobre el final, tras un lateral, llegó el segundo por intermedio de Nicolás Wunsch que liquidó la mañana.

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