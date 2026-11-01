Julia Paternain fue duodécima en la maratón de Nueva York

La uruguaya completó los 42,195 kilómetros en 2:29:09 y fue la latinoamericana mejor ubicada en la prueba femenina, que ganó la keniana Sheila Chepkirui; en varones, el sueco Andreas Almgren se impuso en su debut en la distancia.

Julia Paternain volvió a destacarse en la élite mundial y terminó en el puesto 12 entre las mujeres en la Maratón de Nueva York. La atleta uruguaya completó los 42,195 kilómetros en 2:29:09 –prácticamente cinco minutos más que la ganadora– y fue la mejor latinoamericana de la categoría. La keniata Sheila Chepkirui se quedó con la victoria, seguida por la estadounidense Jessica McClain y por la también keniata Hellen Obiri, segunda y tercera, respectivamente.

La carrera en Nueva York cerró una temporada destacada para la fondista uruguaya, que en abril había hecho una muy buena maratón de Londres, donde terminó en el octavo puesto con 2:25:47, una marca que mejoró su propio récord nacional y que significó la mejor actuación de una atleta uruguaya en una major (Abbott World Marathon Majors, el circuito que reúne los maratones más prestigiosos del mundo). En aquella prueba, en la que la etíope Tigst Assefa batió el récord mundial femenino, Paternain también fue la mejor representante del continente americano.

La maratón se corrió este domingo y volvió a tener por las calles neoyorquinas a miles de corredores de todo el mundo, confirmando que es una de las competencias más emblemáticas del atletismo mundial. En su 55ª edición, la carrera recorrió los cinco distritos de la ciudad, con largada en Staten Island y llegada en Central Park.

En la rama masculina, el sueco Andreas Almgren se quedó con la victoria en su debut en la distancia –es campeón mundial en media maratón–, con un registro de 2:06:01. El escandinavo resistió los ataques del keniata Benson Kipruto en los últimos cinco kilómetros. El italiano Yemaneberhan Crippa terminó segundo con 2:06:14 y el lesotense Kamohelo Mofolo completó el podio con 2:06:26, tras superar en la línea de llegada a Kipruto, campeón de 2025, que quedó cuarto por apenas un segundo.

El triunfo de Almgren, campeón mundial de media maratón, cortó una racha de 30 años sin victorias de atletas europeos en Nueva York y dejó a Kenia fuera del podio masculino por primera vez desde 1994.