Gerardo Jauri, Joaquín Rodríguez, Pablo Gómez y Joaquín Taboada analizaron el 84-78 que dejó a Uruguay a un paso de su primer Mundial desde 1986.

Uruguay le ganó 84-78 a Canadá ante más de 8.500 personas en el Antel Arena, le quitó el invicto al líder del grupo F y quedó a una victoria de clasificar al Mundial de Qatar 2027. Después del partido, entre otros temas, los protagonistas hablaron de la defensa, del grupo y del capitán ausente, Bruno Fitipaldo.

“Cuando un equipo domina 38 minutos el marcador y el otro 51 segundos, creo que fue justa”, dijo Gerardo Jauri. El DT celeste además destacó sobre todo el trabajo defensivo: “Cómo defienden desde lo táctico, pero desde lo emocional, desde la postura. Eso construyó la victoria”. El entrenador, que también estaba en el banco en 2009, la última vez que Uruguay le había ganado a Canadá, agregó: “Las ilusiones se van construyendo en el camino. Eso a ellos no se lo regaló nadie, lo construyeron”. Y advirtió que no todo es actitud: “Solo con compromiso y dedicación no se gana. Hay calidad de jugadores”.

Joaquín Rodríguez, uno de los goleadores de la noche con 16 puntos, contó cómo se preparó el plantel para enfrentar a Canadá: “En el vestuario no existe el no. Nosotros hablamos entre nosotros sobre los rivales: ‘Se las vamos a dar’”. Sobre el técnico, dijo: “Gerardo nos convenció de que defensivamente, si somos unos perros atrás, le peleamos a cualquiera”. Y agregó: “Es un equipo que no tiene miedo, que sale a ganar. No importa el que tenga adelante”.

El base también se emocionó con el público: “Somos un país chiquito, todos nos conocemos. Estaba con unas ganas de darle una alegría a la gente, de ganarle a Canadá, y salió redondo. Fue un partidazo”, le dijo a la diaria.

Para Rodríguez, el liderazgo está repartido y eso es importante. “Esta selección tiene muchos líderes. Bruno es un líder increíble y yo lidero de otro lado, como Vescovi, como Parodi, como Martín Rojas”. Para ilustrarlo, contó que Rojas se quebró un dedo en una práctica y a los diez minutos ya estaba llamando a Jauri para decirle que igual iba a jugar: “Eso es ser un líder”. También destacó a los jóvenes: “Taboada tiene una personalidad… Juega como si tuviera 30 años”.

Taboada, justamente, habló con la diaria y coincidió en que la clave estuvo en la defensa: “Estuvimos imponentes. Con energía y corriendo para todos lados llegamos a todos los espacios”. Sobre su presente, como titular en esta noche, resumió: “Muy loco, todo muy rápido. Intento disfrutarlo un montón”.

Pablo Gómez habló del grupo: “La clave siempre estuvo en que nos mantenemos unidos. Ninguno va para atrás ni ponemos mala cara”. Además, opinó que Canadá no trajo su equipo principal, “pero no nos quitan méritos tampoco”.

La victoria tuvo dedicatoria. Fitipaldo no pudo jugar y Rodríguez expresó: “Casi llorando, nos transmitía que quería estar con nosotros. Hoy jugamos por él. Si Dios quiere, va a ser nuestro capitán jugando un Mundial, porque se lo merece por su carrera”. Jauri sumó: “Bruno estuvo acá, desde el alma, con nosotros”.

Ahora queda la última parada de la ventana, el domingo ante Puerto Rico en la isla caribeña. “Es increíble que ganando hoy no estemos. Decís: no puede ser, con todo lo que hemos pasado. Nos merecemos estar. Hay que luchar una más”, dijo Rodríguez. Jauri lo resumió con una reflexión: “Qué lindo haber nacido en este paisito”.