El Club de Ajedrez La Proa y Gigantes de la diaria organizaron una jornada que reunió a jugadores de hasta 14 años en cuatro categorías.

El domingo 22, los tradicionales huéspedes de la Biblioteca Nacional disfrutaron durante cuatro horas de la compañía de esa mágica combinación que nace de cuadraditos blancos y negros. Un torneo de ajedrez hizo que la calma habitual, nacida de la lectura silenciosa, se viera interrumpida por el fuerte palpitar de corazones al hacer una jugada maravillosa o lograr un jaque mate.

Torneo de Ajedrez en la Biblioteca Nacional, el 22 de noviembre de 2026 Foto: Diego Vila

La actividad

De abril a diciembre se realizan torneos de ajedrez para niñas, niños y jóvenes, organizados por el Club de Ajedrez La Proa, que recorren diversas instituciones educativas. Cada evento tiene como objetivo crear, poco a poco, una gran comunidad de jóvenes apasionados por las 64 casillas y, más allá de la competencia, fomentar el crecimiento de todos con consejos e ideas para seguir evolucionando en este juego.

Los participantes se separaron en cuatro categorías, y cada uno competía con pares de su misma edad. Este evento, que lleva el nombre de “torneo”, se transforma en una verdadera “fiesta” debido a la alegría que genera el juego en sí mismo, y porque además hay regalos para todos y numerosos sorteos que benefician a los más afortunados. La alegría fue total de principio a fin.

Torneo de Ajedrez en la Biblioteca Nacional, el 22 de noviembre de 2026 Foto: Diego Vila

Quienes movieron mejor las piezas

• Sub 8: Alex Morón de Jesús (campeón), Nazar Shafeev (2°), Franco Bentos (3°), Filipo Muñoz (4°) y Francisco Ponce (5°).

• Sub 10: León Nantes (campeón), Rashid Shafeev (2°), Felipe Loro Piana (3°), Tomás Omaña (4°) y Santiago Villarreal (5°).

• Sub 12: Sergio Manuel Forest (campeón), Samuel Lozano (2°), Facundo Botinelli (3°), Sebastián Paipó (4°) y Santiago Díaz (5°). • Sub 14: Ismael Feria (campeón), Martín Luzardo (2°) y Genaro Greno (3°).

La fiesta infantil incluyó también un torneo adicional para quienes tenían más de 14 años y querían acompañar a los más pequeños. Este fue ganado por el joven Federico Canias.