La celeste busca renovarse y crecer de la mano del nuevo técnico interino, Marcel Rauss, que debutará con amistosos por fecha FIFA.

El fútbol femenino crece a pasos agigantados a nivel global, y la tendencia quiso contagiarse también en Uruguay, donde, sin embargo, el rubro sigue enfrentando enormes desafíos y obstáculos que, según las jugadoras, las dirigentas y la propia Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), al día de hoy constatan más bien un estancamiento y hasta un retroceso.

En este marco, resulta quizá inevitable la irregularidad que también ha mostrado la selección uruguaya. Ahora llegó a su fin el extenso período conducido por Ariel Longo, quien dirigía a la celeste femenina desde 2016. Longo fue responsable de un proceso serio e importante, con destacables logros en lo deportivo y también en la profesionalización y la consolidación de un equipo y una forma de trabajo. Longo estuvo vinculado al desarrollo del fútbol femenino desde las juveniles y condujo a Uruguay en el Mundial sub 17 de 2018 y en el Sudamericano sub 20 de 2022, donde la celeste quedó tercera.

En la selección mayor, Longo fue el conductor del equipo que consiguió una de las mejores actuaciones continentales de su historia, cuando en la Copa América 2025 se metió entre las cuatro mejores, por detrás de Brasil, Colombia y Argentina. Ese torneo generó una gran ilusión y la certeza de que se podía competir de igual a igual ante las mejores selecciones del continente.

“Estamos empujando la puerta para estar entre las potencias”, dijo Longo poco después, tras debutar con empate frente a Argentina en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina, un nuevo torneo creado por la Conmebol a modo de Eliminatorias mundialistas (antes las clasificaciones al Mundial se definían en los puestos de Copa América).

Lamentablemente, ese torneo terminó por desnudar las carencias de la selección uruguaya, sobre todo en infraestructura y preparación, con un equipo que sufrió el formato Eliminatorias, con partidos en pocos días y con largos viajes en el medio, que terminó penúltima y afuera del Mundial, solo por encima de Bolivia y habiendo ganado un solo juego.

Así terminó el ciclo de Longo y empieza ahora el de Marcel Rauss, que de manera análoga a la selección masculina liderará la selección, en principio como técnico interino, hasta que las nuevas autoridades de la AUF, en marzo, puedan ratificarlo o buscar otra opción. Todo dependerá de lo que pase en el medio, en que la celeste tendrá dos ventanas de competencia internacional.

Renovación y crecimiento

Marcel Rauss viene de dirigir la selección sub 20 femenina, por lo que resulta un nombre clave para emprender esta etapa de renovación en la selección mayor. El cuerpo técnico incluye además a Emil Leibner (asistente técnico), Ignacio Moreno (asistente técnico), Laura Blanco (preparadora física), Florencia Silva (preparadora física) y Walter Gómez (entrenador de arqueras).

En la primera convocatoria oficial de Rauss, el técnico incluyó a nueve futbolistas que, con pasaje por las selecciones juveniles, fueron ahora convocadas por primera vez a la mayor. Ellas son:

Manuela Techera (Nacional) Julieta Rodríguez (Danubio) Ahelin Piña (Talleres de Córdoba) Nikol Laurnaga (River Plate) Clara Güell (Internacional de Porto Alegre) Julieta Mozejko (Talleres de Córdoba) Guillermina Grant (Querétaro) Antonella Mazziotto (North Carolina State) Camila López (San Lorenzo)

La lista, que integran 18 jugadoras que se desempeñan en el exterior y solamente cuatro en el fútbol uruguayo, incluye también nombres de experiencia y trayectoria, como los de Belén Aquino, Wendy Carballo, Karol Bermúdez, Ángela Gómez, Alaides Paz y Fátima Barone.

Rauss debutará como técnico de la selección femenina este viernes 27 de noviembre en Santa Cruz, Bolivia, ante la selección local. Uruguay jugará dos amistosos frente a la verde, el segundo el próximo lunes 30. Luego, el equipo viajará a Buenos Aires para cerrar la fecha FIFA enfrentando a Argentina, el 4 de diciembre. Posteriormente, la selección uruguaya tendrá una nueva ventana de competencia internacional, que se extenderá desde el 24 de febrero al 7 de marzo de 2027, para completar el período de interinato de Rauss.