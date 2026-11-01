Montevideo City Torque ganó y le trasladó la presión a Liverpool

El ciudadano se impuso 2-1 a Boston River con goles de Luka Andrade y Nahuel da Silva y pasó a liderar el Clausura.

El mano a mano por el Clausura está tremendo; Montevideo City Torque venció 2-1 a Boston River en Florida y superó a Liverpool por un punto, aunque el negriazul juega más tarde ante Juventud de Las Piedras para volver a la cima.

El ciudadano tuvo el dominio de pelota en el inicio del partido, se impuso en campo rival, pero cada vez que generó peligro se encontró con Bruno Antúnez en el arco o falló en la definición. Salomón Rodríguez, Luka Andrade, Facundo Silvera, Brian Gutiérrez y Esteban Obregon tuvieron situaciones en el primer tiempo, pero no pudieron concretar.

El sastre intentó responder con velocidad por las bandas, pero le costó más llegar al arco rival. Apeló a las incursiones de Leandro Suhr o algún tiro lejano de Facundo Muñoa. La primera mitad se fue sin goles, pero con tendencia favorable para los de Marcelo Méndez.

Repleto de emoción

El segundo tiempo fue un electrocardiograma; en momentos del año en los que hay mucho en juego, los resultados marcan el ánimo de los involucrados y de quienes miran de costado buscando sacar rédito con camisetas ajenas.

Luka Andrade abrió la cuenta con un golazo, abrió el pie y la colgó en el ángulo del palo lejano de Antúnez. Boston River salió del asedio y lo fue a buscar. Primero tuvo un penal a favor que Francisco Bonfiglio desvió por encima del horizontal. Pero el delantero argentino se tomó revancha un minuto más tarde, aprovechando la pasividad de la defensa rival, para empatar con un remate corto en el área chica.

Con la igualdad consumada, el sastre tuvo para darlo vuelta, pero Facundo Saravia falló al rematar cerca del arco un centro que llegó de la derecha. De esas jugadas en las que la frase hecha del que nunca estuvo adentro de la cancha dice que era más fácil hacerlo que errar.

Marcelo Méndez mandó variantes para ganarlo, y si hay algo que abunda en Torque son los jugadores de calidad. Eso fue lo que tuvo Nahuel da Silva, que mató un balón aéreo en la zona caliente y le pegó contra el palo para mandarla a guardar. Festejo y delirio.

En el cierre, Torque se defendió con el balón, lejos de su arco. Hizo que el paso del tiempo se transformara en ilusión. El equipo de Marcelo ganó y ahora disfrutará la tarde con vino, limonada y hielo. Y la calculadora a mano, por si hay que usarla.

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