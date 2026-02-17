El pionero consiguió su primera victoria en su vuelta a primera división.

Albion derrotó a Cerro 3-0 este lunes, en el penúltimo partido de la segunda fecha del Torneo Apertura. El pionero, floreando su ascenso, y aunque perdió con Liverpool en el debut, busca acomodar el cuerpo al nuevo contexto y el triunfo le cayó bárbaro. Fue el equipo que propuso en el Franzini y mereció la victoria.

Albion se apoderó del balón casi todo el tiempo y fue efectivo, pasando a ganar rápido porque consiguió la apertura a los 10 minutos en los pies de Francisco Ginella. Carlos Airala peleó una pelota que parecía perdida, tras un centro de Tomás Moschión, durmió a la defensa de Cerro y le permitió a Ginella encontrarse en el área y definir de primera ante la desesperación de Fabrizio Correa.

Cerro contestó con un buen tándem conformado por Pablo Nongoy y Santiago Paiva, quienes confundieron a la defensa del pionero y, en una pelota que quedó suelta, Jairo Amaro avisó de lejos que nada estaba del todo dicho. Puede decirse que Albion dominó el partido, pero Cerro nunca lo dio por perdido; también Nongoy habilitó a Axel Méndez y este probó a Sebastián Jaume, que brindó seguridad. La fórmula volvió a repetirse tras un centro de Gianni Rodríguez.

Ante todo, Albion se mostró sólido y antes del descanso podría haberlo liquidado. Lucas Rodríguez Trezza acomodó el cuerpo y torció la imagen. Abrió todo el pie para que la pelota hiciera una curva que dio en el travesaño. Tobías Figueroa también probó, aunque con menos dirección. Albion creció en el juego, con el protagonismo del ex Deportivo Maldonado Hernán Toledo. Por hablar, desde el banco de suplentes fue expulsado Brian Alemán en Cerro, dejando a Nelson Abeijón sin esa carta bajo la manga.

El Abeja probó con Rodrigo Mederos. Siempre quiso Cerro, pero Albion se aferró a la ventaja. Federico Nieves renovó con Álvaro López y Nahuel Roldán, y por momentos el complemento se pareció al primer tiempo. Mederos se encargó de las pelotas quietas, otra de las fórmulas que probó Abeijón. La gente de Cerro empujó en la tribuna que da a la Facultad de Ingeniería. Subió el voltaje del partido y Esteban Ostojich repartió amarillas. Se deslució el juego y llovieron centros. Alejandro Severo y Nahuel Sena entraron en el villero y le brindaron otra picardía. Severo, aunque desviado, se animó a probar la puntería.

Albion supo ensuciarse cuando Cerro atravesó su mejor momento. Abeijón insistió con Augusto Cambón, el joven a préstamo de Defensor, que conocía el terreno. Santiago Paiva fue el más buscado, el encargado de cansarlos a todos. Y aunque Albion tuvo la posibilidad de liquidarlo en los pies de López, la pelota dio en el palo y el partido se mantuvo abierto hasta los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Airala recibió en el área un pase de Federico Puente y, con un disparo raso, venció al arquero y, ahora sí, se liquidó el trámite. En la hora, López tuvo su revancha y rubricó la primera victoria de Albion en su regreso a Primera División.