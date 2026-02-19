Gastón Togni, de Peñarol, contra Montevideo City Torque, el 7 de febrero, en el Campeón del Siglo. Foto: Guillermo Legaria / Agencia Gamba

Nacional viajará a Durazno para enfrentar a Progreso, y Peñarol recibirá a Deportivo Maldonado, uno de los líderes.

La tercera fecha es la previa al clásico, con todo lo que ello implica y con el agregado de que tanto Nacional como Peñarol dejaron puntos el fin de semana pasado.

Ambos enfrentarán situaciones disímiles; el tricolor viaja el sábado a Durazno para enfrentar a Progreso en el Octavio Silvestre Landoni; el equipo de La Teja todavía no sumó en el campeonato. Peñarol recibe el domingo en el Campeón del Siglo a Deportivo Maldonado, que es uno de los líderes con puntaje perfecto. Ambos encuentros van a las 20.30.

En el bolso sigue ausente Juan Cruz de los Santos, mientras que Nicolás Diente López estará a la orden de Jadson Viera. Además, podría ser el estreno como titulares en un partido oficial de Juan de Dios Pintado y Camilo Cándido en los laterales.

Con la salida de Christian Oliva a Santos, el probable tricolor sería con: Luis Mejía; Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera, Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez.

Progreso tendrá la ausencia de Ayrton Cougo, expulsado en la última fecha. El equipo de Leonel Rocco, tras ser campeón de la Copa de la Liga, no sumó ni convirtió goles, cayendo con dos equipos que llegaron de la segunda división. Arbitrará Gustavo Tejera.

En Peñarol debutará Washington Aguerre en el arco, tras cumplir su suspensión. Además, podrían tener minutos Eduardo Darias y Nahuel Herrera, pensando en sumar actividad oficial antes del clásico. Lucas Hernández, Abel Hernández y Franco Escobar están descartados; se esperará hasta último momento a Diego Laxalt.

El elenco fernandino llega con viento en la camiseta, repetirá el equipo que, hasta el momento, es el más goleador del Apertura con seis tantos en dos partidos. Javier Feres será el juez del encuentro.

En otros barrios

La fecha se abre el viernes a las 18.45 en el Tróccoli, donde Cerro recibirá a Liverpool. El albiceleste todavía no sumó en el torneo y viene de caer feo ante Albion. Si bien falta mucho, está en zona de descenso. El negriazul perdió ante Independiente Medellín por la Copa Libertadores y afrontará el encuentro con un equipo alternativo previo a su viaje a Colombia por la revancha.

Defensor Sporting va por confirmar su buen momento frente a Cerro Largo en el Franzini, partido que comenzará 21.30. El violeta tiene 4 puntos, pero, además, está en buen nivel futbolístico, mientras que el arachán, de andar irregular, intentará sumar de visita.

El sábado madrugan Racing y Danubio en el Parque Roberto, en uno de los partidos más lindos que tiene el fin de semana; el balón arrancará a rodar a las 9.45. Danubio tiene puntaje perfecto e ilusión en su gente, viene desplegando buen juego además del resultado; la escuelita rescató un empate frente a Nacional, algo que le puede levantar el ánimo después del debut con derrota frente a Deportivo Maldonado.

A las 17.00, en el Campeones Olímpicos de Florida, Boston River va con Albion en un partido que no promete mucho público pero sí buen juego. El sastre es uno de los que no sumaron, mientras que el pionero necesita puntos para escapar del descenso.

El domingo habrá otro mañanero de calidad, que pelea por el sitio de partido destacado de la fecha: Wanderers recibe a Montevideo City Torque a las 9.45. El bohemio viene jugando bien y sumando al ritmo necesario como para salir rápido del descenso. Era tan complejo su panorama que, aun ganando todo lo que juegue, sabe que estará varias fechas más sin salir de la zona roja. El ciudadano solamente sumó un punto y está lejos de su mejor versión.

El domingo a las 17.00 Juventud de Las Piedras, con cabeza copera, recibirá a Central Español, que es uno de los líderes del torneo. El pedrense tiene un plantel largo y puso jugadores de calidad ante Torque, pese a colocar una oncena alternativa; el palermitano intentará aprovechar que su rival está en otra cosa para seguir soñando en la cima del Apertura.

.