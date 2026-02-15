El volante central continuará su carrera en Santos, de Brasil; Emelec quiere a Nicolás Diente López.

Se confirmó la salida de Christian Oliva de Nacional; el volante central jugó su último partido con la camiseta tricolor en el empate 1-1 ante Racing de este sábado.

Había un acuerdo entre el representante Pablo Bentancur y Ricardo Vairo de que el volante solo saldría por una oferta superior a 2.000.000 de dólares. Ese pacto venció el 31 de enero, por lo que volvió a regir lo acordado en la renovación de contrato en diciembre de 2024, cuando el tricolor tenía 25% de la ficha del futbolista.

En los términos acordados con Santos, a Nacional le iban a ingresar 375.000 dólares. Para destrabar la situación, Oliva cedió 125.000 dólares para que le terminara entrando medio millón de dólares a la institución de La Blanqueada, que permanecerá con 25% de la ficha del jugador.

Entre lunes y martes viajará Oliva a Brasil para sumarse a su nuevo equipo. Terminó una nueva etapa en el club que lo formó con la obtención del Campeonato Uruguayo 2025 y del torneo Intermedio en 2024.

Mauricio Vera, el apuntado

El viernes por la noche, Nacional elevó una oferta a Deportes Concepción, de Chile, por el volante Mauricio Vera. El argentino, que ya fue dirigido por Jadson Viera en Boston River, es el elegido por el entrenador para suplantar a Oliva.

Vera ya había sido sondeado por Nacional, pero se decidió no avanzar en ese momento porque no estaban liberados los cupos de extranjeros. Este verano el jugador se sumó al elenco chileno, donde disputó los dos primeros partidos oficiales como titular.

En la jornada dominical no disputó el clásico ante Universidad de Concepción, en una clara señal de que no va a continuar en la institución. Llegará a Nacional en un préstamo con cargo –aproximadamente por 60.000 dólares– hasta fin de año, con una opción de compra para el tricolor. Se ultiman detalles para confirmar la operación.

Emelec quiere al Diente López

El uruguayo Vicente Sánchez es el entrenador de Emelec, de Ecuador, y pidió como prioridad a Nicolás Diente López. El equipo ecuatoriano prepara una oferta cercana a los 2.000.000 de dólares.

El delantero está recuperado de un dolor lumbar, no estuvo en la convocatoria ante Racing, pese a que hizo fútbol interno el sábado por la mañana. El futbolista tiene contrato hasta diciembre de 2025 y su intención es cumplirlo; uno de los anhelos es convertirse en el goleador del siglo en Nacional.

Las decisiones de Jadson Viera desde su llegada al tricolor marcan que López no es una de las prioridades del entrenador en la zona ofensiva.