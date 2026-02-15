El tricolor no jugó un buen partido, pero su goleador, Maximiliano Gómez, volvió a anotar para rescatar un empate ante el equipo de Sayago, que lo ganaba con un gol de vestuario del zaguero Ramiro Brazionis.

Nacional resignó este sábado los primeros puntos del Apertura con un empate a uno ante Racing en el Gran Parque Central, después del trabajoso triunfo conseguido en Florida ante Boston River en la primera fecha. Racing sorprendió al tricolor a los cuatro minutos de juego con un gol de Ramiro Brazionis, tras un tiro de esquina que consiguió el delantero Tomás Habib en una disputa con Emiliano Ancheta.

Esa primera jugada de gol reveló ciertos desajustes defensivos en el equipo de Jadson Viera, que se mantendrían a lo largo del partido, aunque la escuelita no pudo sacar mayor provecho. El córner fue al primer palo, superó la primera línea de jugadores y le cayó directo en la cabeza al central, que sólo tuvo que empujarla dentro del área chica, donde no salió Luis Mejía. El arquero panameño, sin embargo, volvió a ser uno de los puntos altos de Nacional, tapando un par de pelotas claras de gol.

Con la ventaja, Racing se replegó y se dedicó a esperar posibilidades de ataque de contragolpe, que las tuvo, mientras Nacional dominaba desde la tenencia de pelota pero sin profundidad ni peligro.

Festejo del gol de Ramiro Brazionis para Racing frente a Nacional Foto: Dante Fernández

Cristian Oliva, que fue el mejor del bolso en Florida, también volvió a destacar este sábado en la mitad de la cancha, pero le faltó compañía para la elaboración de juego, sin encontrar asociaciones con Luciano Boggio, o con los extremos, Baltasar Barcia y Tomás Verón Lupi; los dos recién llegados al equipo todavía no han conseguido afianzarse ni brillar. Barcia no tuvo un buen partido y salió promediando el segundo tiempo. El argentino Verón Lupi —que hizo el gol del triunfo en Florida— mostró un poco más y mandó un par de pelotas peligrosas en el segundo tiempo, cuando pasó a jugar por la derecha, banda que por ahora parece calzarle mejor que jugar a pierna cambiada por la izquierda, la opción que ha tomado Jadson Viera desde el arranque en estos dos primeros partidos.

La dupla de ataque, con Juan Cruz De los Santos lesionado, fue con Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. La pelota no les llegó con claridad a los Maxis, que tuvieron que jugar casi siempre de espaldas al arco y fuera del área, peleando divididas. Fue Gómez el que más inquietó a la defensa rival y el más involucrado en los ataques.

El empate de Nacional llegó poco después del primer cuarto de hora; Boggio recuperó la pelota tras un pase corto en la salida de Racing y la pelota le llegó a Gómez, que le dio desde afuera del área, se desvió en un defensor y se le hizo imposible al joven arquero Facundo Machado, quien también tuvo después un par de intervenciones cruciales para mantener el empate.

Maximiliano Gomez , de Nacional Foto: Dante Fernández

Con el partido trabado y sin encontrar fluidez en el juego, Nacional tuvo la pelota y buscó llegar con envíos directos. Para el complemento ingresó Nicolás Rodríguez al lateral izquierdo, en lugar del amonestado Federico Bais, pero los envíos al área fueron generalmente bien resueltos por la defensa de Racing.

En cada contragolpe la escuelita parecía tener grandes chances de llegar con peligro al arco de Mejía, ante una defensa muchas veces abierta o mal parada, aunque con valores excepcionales en la dupla de zagueros de Sebastián Coates y Julián Millán, siempre confiables en el fondo tricolor.

Los últimos quince fueron de ida y vuelta, con Nacional mandando pelotas al área y Racing saliendo de contra; Eric de los Santos, gran revulsivo que puso el técnico Cristian Chambian, tuvo dos ocasiones clarísimas para conseguir la victoria de Racing en los últimos minutos, pero no pudo definir bien.

El tricolor deja con ganas de festejo a la hinchada que colmó la noche del sábado el Gran Parque Central, y queda en el debe desde el inicio del Apertura. Para Racing es un empate valioso que le permite empezar a cambiar el rumbo, después de la dura derrota del debut ante Deportivo Maldonado.