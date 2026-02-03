El jueves Juventud de Las Piedras recibirá a Universidad Católica de Ecuador; esta noche se abre el torneo con participación de Deportivo Táchira, dirigido por Álvaro Recoba.

Comienza el torneo más importante del fútbol sudamericano: la Copa Libertadores. La edición 2026 arrancará con la primera de las tres fases previas. En esta instancia seis equipos se cruzan en tres partidos que irán a las 21.30 entre martes y jueves.

El telón –en épocas de carnaval– se abrirá en Bolivia, donde The Strongest recibirá a Deportivo Táchira, de Venezuela, que es dirigido por el uruguayo Álvaro Recoba. En el elenco venezolano están Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero; todos llegaron para esta temporada de la mano del Chino. Esta llave tendrá la revancha siete días más tarde en Venezuela. El ganador jugará en la siguiente fase contra Deportes Tolima, de Colombia.

El miércoles, 2 de mMayo, de Paraguay, enfrentará a Alianza Lima, de Perú, el equipo más grande de esta primera instancia. En el elenco incaico milita Mateo Antoni, quien llegó desde Argentinos Juniors. El que avance chocará con el peruano Sporting Cristal.

El jueves, en el estadio Centenario, Juventud de Las Piedras se estrenará en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica de Ecuador. Será el primer partido oficial para los pedrenses, que jugaron dos encuentros en la Copa de la Liga, debutaron con goleada 3-0 sobre Wanderers y en cuartos de final cayeron 1-0 ante Progreso, el campeón. Además, los canarios participaron en la Serie Río de la Plata.

Juventud, que será dirigido por Sebastián Méndez, incorporó a Ignacio Mujica (Rentistas), Leonel Roldán (Vélez Sarsfield, Argentina), Alejo Cruz (Peñarol), Renzo Rabino (Danubio), Agustín Alaniz (Banfield, Argentina), Fernando Mimbacas (Burgos, España) y Martín Cáceres (Olimpia, Paraguay).

En el equipo ecuatoriano estará el uruguayo Mauricio Alonso, quien llegó a mediados de 2025 y se incorporó bien al equipo, que tuvo un gran año tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. El ganador de esta llave jugará con Guaraní de Paraguay en la siguiente instancia.

Todos los partidos de esta fase se verán por la pantalla principal de ESPN y por Disney+.

Por el camino largo

Los equipos que juegan esta instancia deberán pasar tres fases para llegar a los grupos de Copa Libertadores. En caso de perder en la última etapa, recalarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los que pierdan antes serán eliminados y no tendrán competencia internacional en el resto de 2025.