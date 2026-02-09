El entrenador uruguayo no logró ganar en los 12 partidos que dirigió desde su llegada en noviembre del año pasado.

Daniel Carreño terminó la temporada 2025 en Wanderers, salvándose con angustia del descenso en una temporada que se fue complicando más de lo previsto y donde el exdelantero dirigió los últimos 11 partidos.

Una vez culminado el año en el bohemio, rescindió su contrato para emigrar a Arabia Saudita. Comenzó en Al Riyadh el 14 de noviembre de 2025 y, luego de dirigir 12 encuentros, la directiva decidió cesarlo.

El pasado viernes, su equipo perdió 1-0 con Neom, donde fue titular el delantero uruguayo Luciano Rodríguez. Con esa derrota, Carreño llegó al registro de cuatro empates y ocho caídas, lo que llevó a la directiva a tomar la resolución de prescindir de sus servicios.

Al Riyadh está decimosexto, en zona de descenso, con 12 puntos. En la liga árabe son 18 equipos y bajan los últimos tres. Quedan 14 fechas para terminar la temporada; el principal objetivo del equipo es quedarse en primera división.

El sustituto de Carreño será el brasileño Mauricio Dulac, que tendrá su primera experiencia como entrenador principal; venía trabajando en el equipo sub 21 de la institución.

Falto de procesos

A Daniel Carreño le costó afianzarse en un equipo en los últimos años. En Al Riyadh dirigió 12 partidos, en Wanderers 11 y, anteriormente, había estado 23 encuentros en Al-Wahda y 19 en Al Hazem, ambos equipos de Arabia Saudita.

Para remontarse a una estadía grande en un club, hay que llegar a su etapa anterior en el bohemio, entre el 12 de octubre de 2020 y el 28 de setiembre de 2022, donde dirigió 98 cotejos.