Daniel Carreño terminó la temporada 2025 en Wanderers, salvándose con angustia del descenso en una temporada que se fue complicando más de lo previsto y donde el exdelantero dirigió los últimos 11 partidos.
Una vez culminado el año en el bohemio, rescindió su contrato para emigrar a Arabia Saudita. Comenzó en Al Riyadh el 14 de noviembre de 2025 y, luego de dirigir 12 encuentros, la directiva decidió cesarlo.
El pasado viernes, su equipo perdió 1-0 con Neom, donde fue titular el delantero uruguayo Luciano Rodríguez. Con esa derrota, Carreño llegó al registro de cuatro empates y ocho caídas, lo que llevó a la directiva a tomar la resolución de prescindir de sus servicios.
Al Riyadh está decimosexto, en zona de descenso, con 12 puntos. En la liga árabe son 18 equipos y bajan los últimos tres. Quedan 14 fechas para terminar la temporada; el principal objetivo del equipo es quedarse en primera división.
El sustituto de Carreño será el brasileño Mauricio Dulac, que tendrá su primera experiencia como entrenador principal; venía trabajando en el equipo sub 21 de la institución.
Falto de procesos
A Daniel Carreño le costó afianzarse en un equipo en los últimos años. En Al Riyadh dirigió 12 partidos, en Wanderers 11 y, anteriormente, había estado 23 encuentros en Al-Wahda y 19 en Al Hazem, ambos equipos de Arabia Saudita.
Para remontarse a una estadía grande en un club, hay que llegar a su etapa anterior en el bohemio, entre el 12 de octubre de 2020 y el 28 de setiembre de 2022, donde dirigió 98 cotejos.