La fecha termina este lunes con dos partidos.

Sí, el campeonato recién se está armando. Sí, hay equipos que están dando qué hablar y no son precisamente los mismos de siempre. Es más, dos de los que tienen puntaje perfecto, tras dos fechas, vienen desde la B, mientras que el restante con 6 sobre 6 arrancó el año mirando más la tabla de promedios que la de arriba. Sin embargo, ahí están Central Español, Deportivo Maldonado y Danubio.

Mirá los líderes

Deportivo Maldonado es uno de los que tienen puntaje perfecto, tras dos fechas. El equipo fernandino logró una victoria clave en el estadio Domingo Burgueño Miguel no solo para mantenerse en la punta del Apertura, sino para sumar puntos en el promedio del descenso ante un rival directo como Progreso. Maximiliano Noble fue el hombre gol del sábado al convertir un doblete desde el punto penal.

En Jardines del Hipódromo, Danubio ratificó su buen arranque y también se subió a la cima del torneo. La victoria 2-0 sobre Boston River se gestó en los minutos iniciales del segundo tiempo, primero gracias al olfato goleador del inoxidable Sebastián Papelito Fernández, quien abrió la cuenta, y se selló con el tanto de Maicol Ferreira: el primer gol fue a los 48 y el segundo a los 52. El Boston, al igual que Progreso, son la antítesis de sus rivales: no han sumado puntos en dos fechas.

Central Español, por su parte, hizo un partido práctico. El palermitano metió un bloque sólido en defensa y jugó con inteligencia al contragolpe. Manejó bien los momentos y en el segundo tiempo hizo dos buenos goles, el primero con un zurdazo desde fuera del área, el restante con una jugada de salón de Fernando Camarda, el jugador del partido. Fue 2-1 sobre Peñarol, con todo lo que pesa ese nombre.

De visita vale doble

Ganar en la casa del otro, eso sí que pesa en la tabla. Uno de los que lo lograron fue Wanderers, que se trajo valiosísimos puntos desde Melo. El bohemio tuvo un gran arranque de partido: a los 15 ya tenía una ventaja de 2-0, con goles de Luciano Cosentino y Jonás Luna. Cerro Largo reaccionó en el complemento y descontó con una anotación de Axel Pandiani, pero no le alcanzó para empatar, aunque hizo méritos. En ese tramo hubo una enorme actuación de Agustín Buffa, el arquero de Wanderers, que le atajó un penal a Tiziano Correa –segundo penal consecutivo atajado por Buffa, que en la fecha inicial había parado uno ante Defensor Sporting–.

Como visitante también ganó Defensor Sporting, en este caso en una cancha “adquirida”, porque fue en el Parque Viera pero el local fue Liverpool, que fijó ese escenario para esta temporada porque comenzará con los trabajos de su nueva cancha en Belvedere. Fue un buen partido, de ida y vuelta, que se terminó definiendo por detalles –traducción: errores defensivos– para el violeta. El paraguayo Brian Montenegro y Xavier Grillito Biscayzacú marcaron para el ganador, Diego Romero puso el transitorio empate para los negros de la Cuchilla.

Empates tengo

En su vuelta al Gran Parque Central, Nacional no logró pasar del empate ante un Racing que se puso en ventaja tempranamente y después plantó cara todo el partido. El equipo visitante sorprendió con un gol desde el vestuario del defensa Ramiro Brazionis, quien le ganó la posición a la defensa tricolor en un córner y la metió de cabeza prácticamente al lado del arquero Luis Mejía. Aunque el tricolor no mostró su mejor versión futbolística, logró rescatar un punto gracias a la efectividad de su goleador, Maximiliano Gómez, quien selló la igualdad definitiva.

Lo que queda

Este lunes la fecha terminará con una doble jornada, obviamente en estadios distintos. En la tardecita se enfrentarán dos necesitados de puntos, Albion y Cerro, mientras que en la noche y en el Charrúa, Montevideo City Torque estrenará su localía ante el copero Juventud.

.