El carbonero pagó el 60% de la ficha del futbolista, que firmará por tres años; el deseo del jugador fue clave para que Godoy Cruz no lo transfiriera a Belgrano de Córdoba.

El volante Roberto Fernández jugará en Peñarol, era un viejo anhelo de Diego Aguirre, que ya lo había buscado en otros períodos de pases, pero nunca pudo concretar.

El descenso de Godoy Cruz fue clave para que la institución mendocina decidiera hacer caja con el volante surgido futbolísticamente en Fénix, que, además, terminaba su contrato el 31 de diciembre y podía firmar libre con otro club a mitad de año.

Belgrano de Córdoba parecía ser el equipo con la mejor oferta para quedarse con el futbolista, pero el carbonero cambió las condiciones en el fin de semana, mantuvo el monto que ofreció inicialmente, pero por el 60% de la ficha, cuando en primera instancia había sido por el 80%.

Eso llevó a que Godoy Cruz le diera libertad de elección al jugador ya que las dos ofertas eran similares, aunque la de Belgrano era levemente superior. El jugador optó por Peñarol, donde se reencontrará con Leonardo Fernández, con quien tiene una relación familiar y además compartió plantel en el equipo de Capurro.

La dirigencia aurinegra se puso de acuerdo en la modalidad de pago y completó la operación. El jugador viajó en la tarde del domingo y, tras pasar la revisión médica, se sumará a los entrenamientos en la semana clásica.

Fernández tiene 27 años, surgió en Fénix, pasó por Atenas de San Carlos y en 2023 emigró a Godoy Cruz. En su etapa de formativas, participó de la selección uruguaya sub 15, sub 17 y sub 20, en la categoría más grande fue campeón del Sudamericano que se disputó en Ecuador en 2017.