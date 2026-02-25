Fedeico Bais, de Nacional, y Kevin Rodríguez, de Peñarol, el 1° de febrero, por la Supercopa Uruguaya, en el estadio Centenario.

Ambos equipos tienen dudas en el lateral izquierdo; Jadson Viera espera a Camilo Cándido y Diego Aguirre a Maximiliano Olivera.

El próximo domingo, a las 19.30 en el Gran Parque Central, se jugará el clásico entre Nacional y Peñarol, partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura, que ya tiene entradas a la venta para el público tricolor, el único que puede asistir al evento.

En las últimas horas se confirmó uno de los protagonistas: Andrés Matonte será el juez principal, mientras que la semana transcurre con entrenamientos de los dos equipos y los entrenadores perfilando las oncenas titulares.

Nacional espera a Cándido

Nacional aguarda para saber si Camilo Cándido estará a la orden. El lateral izquierdo, que todavía no debutó este año en el tricolor, iba a viajar a Durazno para tener minutos ante Progreso, pero quedó fuera por una sobrecarga muscular que todavía lo aqueja. En este momento de la semana, Federico Bais quedaría como titular.

Jadson Viera, en los últimos encuentros, dispuso el sistema 4-2-3-1, aunque no descarta sumar a Mauricio Vera en la mitad de la cancha y conformar un 4-3-3. Luciano Boggio y Lucas Rodríguez se mantendrán en zona de volantes, mientras que Maximiliano Gómez seguirá siendo el delantero central. Del armado de la figura táctica dependen los otros nombres en zona ofensiva, aunque Tomás Verón Lupi y Maximiliano Silvera son quienes corren con mayores oportunidades.

Atrás, están firmes Luis Mejía en el arco, y en la línea de cuatro Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates y Julián Millán, esperando por Cándido o Bais. Juan Cruz de los Santos, en recuperación de un desgarro, si llega, irá al banco de suplentes.

¿Llega Olivera en Peñarol?

Peñarol retornó a los entrenamientos y tuvo como novedades las presencias de Maximiliano Olivera y Franco Escobar. El capitán entrenó con los titulares pero no pudo culminar el entrenamiento; vale recordar que se viene recuperando de un esguince de tobillo que sufrió en el partido de pretemporada ante Colo-Colo.

Quien entrenó con el plantel y estará entre los convocados por primera vez es Mauricio Lemos, caso similar al de Roberto Indio Fernández, el último en sumarse al equipo; Eduardo Darias y Abel Hernández continúan en sanidad.

Washington Aguerre será el golero; en principio el carbonero irá con línea de cuatro con Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera y la duda entre Olivera y Diego Laxalt; Jesús Trindade y Eric Remedi se mantienen en la mitad de la cancha, donde también estarían Leandro Umpiérrez y Gastón Togni; más suelto Leonardo Fernández, y arriba Matías Arezo.