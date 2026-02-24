Andrés Madruga, de Peñarol, y Tomás Verón, de Nacional, el 1° de febrero por la Supercopa en el estadio Centenario.

Los precios van de $ 155 a $ 1.010; tienen prioridad los socios vitalicios, honorarios y cadetes.

Desde las 10.00 están a la venta las entradas para el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura, que se disputará el próximo domingo a las 19.30 en el Gran Parque Central.

Las localidades se comercializan a través de la página web de Nacional y de Redpagos. Los únicos que ingresan de forma gratuita son los niños hasta 5 años –inclusive–, presentando la cédula de identidad y acompañados por un mayor.

Hay bonificación para socios en todas las tribunas, los precios van de $ 155 en las cabeceras y el codo a $ 1.010 en la José María Delgado alta y baja para público en general.

En esta jornada de martes solamente podrán sacar su boleto los socios vitalicios, los honorarios –con más de 30 años pagos en el padrón– y los cadetes –socios de 0 a 14 años–.

El miércoles a las 0.00 comenzará la venta para socios activos con más de cinco años de antigüedad y el jueves para el resto de los socios. Si el viernes todavía quedan entradas disponibles, algo que parece difícil, se extenderá la venta al público en general.

Lista de precios

