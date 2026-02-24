Desde las 10.00 están a la venta las entradas para el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura, que se disputará el próximo domingo a las 19.30 en el Gran Parque Central.

Las localidades se comercializan a través de la página web de Nacional y de Redpagos. Los únicos que ingresan de forma gratuita son los niños hasta 5 años –inclusive–, presentando la cédula de identidad y acompañados por un mayor.

Hay bonificación para socios en todas las tribunas, los precios van de $ 155 en las cabeceras y el codo a $ 1.010 en la José María Delgado alta y baja para público en general.

En esta jornada de martes solamente podrán sacar su boleto los socios vitalicios, los honorarios –con más de 30 años pagos en el padrón– y los cadetes –socios de 0 a 14 años–.

El miércoles a las 0.00 comenzará la venta para socios activos con más de cinco años de antigüedad y el jueves para el resto de los socios. Si el viernes todavía quedan entradas disponibles, algo que parece difícil, se extenderá la venta al público en general.

Lista de precios

Foto del artículo 'Comenzó la venta de entradas para el clásico'

.