El técnico de Nacional estuvo en conferencia de prensa y no precisó ni sus titulares ni su esquema de juego para enfrentar a Peñarol el domingo, pero dio algunas pistas.

El técnico tricolor, Jadson Viera, se expresó en conferencia de prensa previo al clásico y comenzó respondiendo sobre lo que representa la semana previa, mientras los y las periodistas empezaban a buscar datos concretos de alineaciones, estrategias y posturas. “Son siempre semanas lindas. No es que damos un plus, pero siempre hay algo extra que nos motiva y jugar de local nos empuja”, dijo el santanense, que un rato después comentó que “en el Parque Central nos sentimos cómodos, es una alegría total estar con nuestra gente. Queremos que en nuestra casa a los rivales les cueste”.

El exzaguero no dio el equipo, pero si una pista fundamental: “Los jugadores que arranquen están para 90 minutos. No pongo un jugador para que me salga a los 20”. Lo dijo con relación a la interrogante de cómo está Camilo Cándido, que no ha jugado desde su vuelta, de Nicolás López y hasta de Juan Cruz de los Santos.

Acerca de la eventual titularidad de Cándido, señaló “Camilo está bien, espero en estas horas confirmar cómo se siente”. De López dijo: “El Diente está muy bien. Había tenido una semana de entrenar un poco menos y está a la orden como todos. Tengo buenos jugadores en esa posición, me deja contento que todos están sumando”. Y también dio detalles de Juan Cruz, que viene de un desgarro: “Él va a hacer el esfuerzo, mañana, para hacer la prueba final para ver si puede estar. La idea es que pueda llegar”.

El técnico, que remató el año pasado la campaña de Nacional alcanzando el título, pero que venía de un gran pasaje por Boston River, se explayó sobre Mauricio Vera, el mediocampista argentino que fue dirigido por él en el sastre y que en los últimos días llegó desde Chile para, de alguna manera, tapar el agujero que dejó la salida de Cristian Oliva: “Mauricio es importante, estuve dos años con él y mostró un gran interés de estar acá, rescindió, se vino y tengo plena confianza en él. No solo jugando, sino también fuera de la cancha, lo traje por lo que puede aportar en el grupo”.

Táctica y estrategia

En relación al sistema táctico a emplear el domingo en el Parque Central, Viera dijo tener claras “algunas cosas y otras esperando un poquito más. Va a ser un sistema pensado en aprovechar lo máximo de nosotros, pero con algunas precauciones de lo que puede hacer el rival. Incluso para el segundo tiempo podemos tener un sistema diferente”.

Jadson desmenuzó más aún la idea de lo que es un clásico y cómo se proyecta el juego posible según la circunstancia: “Los clásicos fueron bastante parecidos y uno saca conclusiones. Uno analiza a los rivales, pero hay un condimento extra por el tipo de partido que es, hay momentos donde precisamos tranquilidad, pero en este tipo de partidos no pueden faltar las ganas de ganarlo, a eso también apuntamos. Es una semana en la que hay nerviosismo y ansiedad y hay que bajarla un poco”.

“Temor no tengo y miedo tampoco. En esta profesión que te demanda mucho ganar hay que trabajar. Llegué para cerrar un torneo, me acomodé, pero fue dentro de un sistema y una idea. Siempre uno trata de darle toda la información al jugador y dentro de ella los partidos pueden ir cambiando”, apuntó el entrenador.