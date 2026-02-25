Hinchada de Juventud de las Piedras en el Estadio Centenario. el 5 de febrero, en el partido ante Universidad Católica de Ecuador.

El club pedrense enfrenta a Guaraní en Asunción a las 19.00, en el partido de vuelta de segunda fase tras el empate 0-0 en Montevideo.

Tal como proyectábamos objetivamente la semana pasada, esta tarde noche en Asunción del Paraguay, Juventud de Las Piedras, el viejo Ildu de la Plaza de la iglesia y el colegio San Isidro, de la tienda de don Pilar Cabrera, de las ideas de Vivián, jugará el partido más importante de su historia nacida aquel 24 de diciembre de 1935, cuando los salesianos no le prestaron la cancha a los botijas, que cruzaron a la plaza Batlle y Ordoñez -que entonces se llamaba Independencia-.

El club pedrense, que este año está haciendo su estreno en la Libertadores, convirtiéndose en el vigésimo club uruguayo en jugar la Copa desde que Peñarol se estrenó -y con el título- en 1960, se juega este jueves a las 19.00 en el Defensores del Chaco de Paraguay su continuidad en el próximo semestre en el fútbol internacional de América, dado que si consigue avanzar a la tercera fase -en donde enfrentaría a Deportivo Independiente de Medellín, que eliminó a Liverpool-, sabe que o jugará la fase de grupos de la Libertadores o en el peor de los casos la fase de grupos de la Sudamericana.

Hay, además, una enorme recompensa económica si sale adelante en Asunción ante el legendario Guaraní, sumando 600.000 dólares más, pero, aunque parezca una visión romántica, a los pedrenses lo que les interesa es seguir, mucho más que la plata, que después sería muchísimo más si continúa en la copa con un piso de U$S 3.000.000 por jugar esos seis partidos, pero además con un premio de U$S 330.000 por cada victoria conseguida. Es mucha plata, pero no lo más importante, lo que vale es la gloria de competir y poder soñar con dejar una marquita en la Libertadores.

El viejo Uruguay

Al viejo/nuevo estadio Defensores del Chaco, que supo llamarse hasta la guerra del Chaco Estadio Uruguay, que luego fue el cuartel general de los alistados para el forzado combate con los bolivianos, y que tras la guerra pasó a ser Puerto Sajonia para después tomar el nombre actual, los contendientes llegan con una serie absolutamente abierta tras el partido jugado en Montevideo y que terminó empatado sin goles.

El elenco uruguayo dirigido por el argentino Sebastián Méndez cuenta con un glorioso antecedente de definición en tierras extranjeras, que solo data de dos semanas atrás cuando le ganó de manera agónica en Quito a Universidad Católica por 4-3 para luego clasificar en los penales (en Montevideo había perdido 1-0), pero no es únicamente el resultado lo que galvaniza las expectativas sino la forma como jugó, cómo quiso y cómo superó a los locales.

Juventud no sabe si podrá colocar en cancha al golero Sebastián Sosa, que en el partido de ida mostró problemas musculares -si no juega Sosa lo hará Nicolás Rossi, quien ya tuvo su inicio copero el mismo día que Rentistas debutó en la Libertadores ante Racing de Avellaneda en 2021-, pero el resto de la retaguardia estará al firme con Federico Barrandeguy, el futbolista de Ombúes de Lavalle portador del adn del lateral uruguayo con ollazo incluido, Ángel David Morosini y los argentinos Patricio Pernicone y Emmanuel Más. En la media cancha el artiguense Rodrigo Chagas y el argentino Leonel Roldán dividirán la tarea de neutralizar y arrancar los ataques, mientras que por delante de ellos jugará la Joyita Pablo Lago, el canario Bruno Larregui y el rochense Renzo Sánchez, que aportarán juego de gol para Fernando Mimbacas o Agustín Alanis, de acuerdo a quien coloque Méndez como titular.

Hace calor

Guaraní, que cuenta con las mismas expectativas de seguir adelante que los pedrenses, y que tiene el empuje mental, por lo menos, de jugar de local, viene de perder con Sportivo Luqueño 3-2 por la liga paraguaya, y procurará buscar un equipo con mucho ritmo y que haga diferencia en el calor veraniego de Asunción, que prevé para la hora del partido entre 28 y 30 grados.

El técnico Victor Bernay -que alistó mayoría de suplentes en el encuentro ante Luqueño- colocaría en el campo de juego a Gaspar Servio; Daniel Pérez, Sebastian Zaracho, Imanol Segovia, Alexandro Maidana; Luis Martínez, Jesús Llano, Patricio Tanda, Diego Fernández; Derlis Rodríguez, Richard Torales.

Si hay un ganador será quien clasifique y enfrentará en tercera fase a Independiente Medellín, pero si vuelven a empatar se definirá por penales.

El partido empieza a las 19.00 y se puede ver por ESPN y Disney Plus, será arbitrado por los chilenos Cristian Garay, Carlos Benegas y Eric Pizarro.