En Colombia la revancha con el DIM fue 0-0 y Medellín ganó con un global de 2-1 tras el resultado que se había dado en Montevideo.

No pudo Liverpool. Lo intentó y por momentos pareció que podía ganar y revertir la serie, pero terminó perdiendo por el resultado en el Viera, cuando aquel gol postrero de Hayen Palacios le dio el triunfo 2-1 a los colombianos. Estuvo querendón el equipo uruguayo, llegó a dominar el partido, pero no tuvo gol y ahí se centró la eliminación de los negriazules, que ya en febrero se quedaron sin competencia internacional.

Buena pinta

El primer tiempo, un poco la muestra en borrador de lo que sería la contienda, dejó una sensación auspiciosa y de seguridad por parte de los uruguayos, que mostraban que jugando así estaban en carrera. No pudieron llegar al gol, pero con un juego franco y directo mostraron potencialidad.

En el primer cuarto de hora Liverpool pareció como si estuviese jugando en Belvedere, sin sentir en absoluto la condición subjetiva de estar en campo visitante, y por eso consiguió no menos de tres jugadas de real peligro de gol, cada una protagonizada por los delanteros que planteó Speranza. Esta vez comandó el ataque el salteño Rubén Betancourt y, junto a él, estuvieron el floridense Facundo Barceló y el montevideano Federico Martínez.

La propuesta y respuesta de Deportivo Independiente Medellín generó para los observadores neutrales, y disfrutando de la contienda, un ida y vuelta que mantuvo la atención de manera permanente, porque los locales también generaron acciones de peligro para Martín Campaña, cuya actuación impidió por lo menos una jugada de gol.

Frank Fabra, que fue por primera vez titular en el elenco colombiano, estuvo muy cerca del gol a los 20 minutos, cuando una falta inocente de Laquidaín generó un tiro libre a medio metro del área, que el zurdo lateral remató de manera impecable para reventar la pelota contra el travesaño.

El segundo tercio de la primera parte mostró a Liverpool bien plantado, procurando anular los chisporroteos de Medellín. Sin embargo, le empezó a costar encontrar espacios para seguir cargando sobre el arco del josefino Salvador Ichazo. Fue recién a los 30 que el elenco montevideano pudo meter otro ataque como puñalada, que tuvo un cabezazo de Barceló que terminó en las manos de Ichazo.

Siguió atento Campaña y anuló dos agudos ataques paisas, mientras que los de Belvedere, ya con menos ataques netos, igual siguieron mirando con ansias el arco colombiano, mostrando al golero de San José muy atento ante un peligroso remate de Barceló.

Se fueron a vestuarios empatados, sin goles, lo que no era del todo malo para esperar readecuar el resultado en el segundo tiempo. Los tres centrales habían contenido bien, pero tal vez los dos laterales volantes no habían conseguido despegarse como estaba en los planes.

No salió

En los primeros cinco minutos de la segunda parte fue notorio el dominio de Liverpool, que se impuso absolutamente cuando arreciaba la lluvia y cargando sobre el arco de Ichazo. Fue muy claro y expresivo el dominio y la intención de Liverpool, volcándose por completo al campo colombiano.

Se acomodó un poquito Medellín, pero solo fue por unos minutos, porque Liverpool retomó el control ofensivo con una muy buena generación de acciones de ataque de Barceló, que ponía peligro en el área rival. Además, generó situaciones como la de aquel tiro de esquina en la que Enzo Castillo tomó el rebote con el arco casi desvanecido y no pudo embocar la pelota al arco para el primer gol.

Como en Montevideo, el cuerpo técnico del DIM volvió a dar ingreso a dos futbolistas que el año pasado jugaron el Uruguayo: el de la ciudad de Progreso, Enzo Larrosa, que hizo unos cuantos goles para Cerro, y Hayen Palacios, que casi no jugó en Nacional, pero el martes, en su debut con el gigante de la montaña, resultó determinante porque anotó el gol que dio el triunfo a los colombianos.

Nada cambió, siguieron dominando los de la cuchilla, que ya tenían en campo al rochense Renzo Machado y al argentino Ramiro Degregorio, pasando a jugar con una línea de cuatro y un 4-2-4. Pero todo fue en vano, porque Liverpool no pudo vencer el arco colombiano y lo terminó eliminando aquel imprevisto y evitable gol de Palacios en Montevideo.