Dick Advocaat, el entrenador neerlandés que marcó un hito al clasificar a Curazao al Mundial por primera vez, deja el cargo por una causa familiar.

El Mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá ya está cargado de narrativas, desde la clasificación de algunos benjamines hasta la locación en Estados Unidos o la certeza de que, si llega, será el último Mundial de Lionel Messi. Uno de los primeros hitos de la extensa previa fue la clasificación de Curazao por primera vez, hito que también lograron Cabo Verde, que está en el grupo de Uruguay, Jordania y Uzbekistán.

El neerlandés Dick Advocaat, entrenador de la clasificación histórica de la isla caribeña que forma parte del Reino de los Países Bajos, renunció en las últimas horas a su cargo. El exentrenador de Países Bajos, Corea del Sur, Rusia, Bélgica, Serbia e Irak, PSV, Glasgow Rangers, Zenit de San Petersburgo y Feyenoord expresó mediante un comunicado que “la familia está por encima del fútbol”, en referencia a problemas de salud por los que está atravesando su hija. No solo la clasificación y el debut de Advocaat eran sus máximos logros, sino que se iba a convertir en el entrenador más veterano del Mundial, con 78 años.

En su lugar asumirá el también neerlandés Fred Rutten, exentrenador de PSV y Twente, quien debutará desde la línea punteada en los amistosos contra Australia en marzo y Escocia en mayo. Curazao, un país de 155.000 habitantes, jugará en el grupo E junto con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. “Son momentos complicados para Dick y le deseo mucha fuerza tanto a él como a su familia. Dick es un ícono en el fútbol mundial y es un honor poder continuar con su trabajo. Hablé con él y su cuerpo técnico para poder seguir el mismo camino. Curazao puede esperar la misma dedicación de mi parte”, dijo en su presentación el nuevo entrenador.

Rutten recibe de Advocaat una selección que obtuvo el pasaje tras terminar primera del grupo B en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Concacaf, luego de empatar 0-0 en Kingston con Jamaica en la última fecha. Un tercer lugar en la década del 60 había sido su máximo logro.