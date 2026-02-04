Los de Villa Biarritz aplastaron a Cordón y el tricolor a Malvín; además Goes le ganó un partido clave a Welcome por el descenso; hoy habrá dos juegos.

La Liga Uruguaya de Básquetbol está en la recta final de la primera parte de la temporada. Los seis mejores de esta etapa clasificarán a la liguilla, donde jugarán dos rondas para ordenarse de cara a playoffs. Los seis restantes también disputarán encuentros de ida y vuelta; los dos peores descenderán y los dos mejor ubicados reclasificarán para disputar la postemporada.

En ese sentido, anoche dos equipos dieron pasos importantes para meterse entre los de arriba con victorias amplias. Biguá aplastó a Cordón 118-70 en un partido que nunca tuvo dramatismo. El elenco de Villa Biarritz quedó muy bien ubicado, mientras que el albiceleste está en una situación muy compleja con el descenso al ocupar el último lugar de la tabla.

Gonzalo Iglesias y Sebastián Ottonello, con 21 puntos cada uno, sobresalieron en el ganador, dentro de un goleo repartido que tuvo a siete jugadores en doble dígito. Jordan O'Neal con 19 puntos y 11 rebotes fue el mejor en el perdedor.

Nacional le ganó 79-53 a Malvín y se recuperó de la dura derrota frente a Hebraica y Macabi. El tricolor tiene un partido pendiente, pero quedó bien encaminado para meterse arriba. Ahora viajará a Buenos Aires a jugar la Basketball Champions League Americas, en un grupo en el que ganó los cuatro partidos que disputó y tiene el primer lugar asegurado. Solamente cumplirá con el calendario, pensando en la recta final de esta etapa de la Liga Uruguaya, donde le quedan tres encuentros clave.

Anoche, tras un primer cuarto parejo, el elenco de Álvaro Ponce mostró una defensa de altísimo nivel permitiendo solamente 35 puntos del rival en los últimos 30 minutos. Connor Zinaich fue el mejor jugador del encuentro con 19 puntos y 12 rebotes.

En un choque clave por el descenso, Goes superó a Welcome 75-60 y le cortó la racha de dos victorias en fila. El elenco de Marcelo Signorelli tomó aire en la zona roja donde el welcomense y Cordón están muy complicados. El extranjero Troy Cracknell fue el mejor jugador del encuentro con 21 puntos y 6 rebotes.

Miércoles con dos encuentros

Defensor Sporting se juega una de sus últimas balas; para eso tendrá la difícil misión de vencer a Peñarol en el gimnasio de Welcome, en partido donde presentará solamente dos extranjeros ya que todavía no encontró sustituto de Eden Ewing, cortado por bajo rendimiento. El carbonero es el único equipo que está matemáticamente clasificado entre los seis de arriba.

El gran partido de esta noche será en el Prado entre Urunday Universitario y Unión Atlética. El locatario se juega su última chance de meterse en la liguilla, mientras que el azulgrana intentará extender su gran racha, ya que viene de ganar seis de los últimos siete. Al estudioso llegará Hollis Thompson, estadounidense de 2,03 que jugó más de 250 partidos en la NBA.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 16 3 33 Hebraica 12 7 31 Biguá 11 9 31 Malvín* 13 7 31 Nacional* 13 6 30 Defensor Sp. 9 9 27 U. Atlética 9 9 27 Urunday 8 11 27 Aguada** 12 6 26 Goes 6 14 26 Welcome 3 17 23 Cordón* 3 17 21

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.