El equipo de Álvaro Ponce fue contundente en Río de Janeiro, donde venció por 95-76 al último campeón del torneo. El tricolor está invicto tras cuatro fechas y ya selló su pasaje a cuartos como líder del grupo B.

Nacional cerró con pleno de victorias las primeras dos ventanas de competencia de la Liga de Campeones de Básquetbol de las Américas, y se afirma como uno de los equipos más sólidos del torneo. El tricolor lidera el grupo B, que también integran Flamengo –dos veces campeón y actual defensor del título— y Obras Sanitarias, dos rivales de peso a los que venció por duplicado. Primero ganó sus dos juegos en Paysandú, en la primera ventana, y ahora repitió la gesta en el triangular jugado en el Maracanãzinho.

Así, los dirigidos por Álvaro Ponce irán a jugar la tercera ventana a Buenos Aires –es el turno de la localía para Obras Sanitarias, que todavía no ha ganado y está último— con el primer lugar del grupo asegurado; si el bolso pierde ambos juegos, el mengão puede alcanzarlo en puntos, pero Nacional lleva la ventaja por ya haber ganado dos de sus tres enfrentamientos.

Imparable el tricolor

Nacional dominó de punta a punta este duelo en Río de Janeiro ante un equipo que, si bien es el último campeón del torneo, llegaba renovado y con varias bajas. El tricolor tuvo un alto porcentaje de acierto y cerró el primer cuarto con una ventaja de 12 puntos; al cabo del primer tiempo, ya había sacado una diferencia de 20, margen que, salvo por algunos buenos minutos de Flamengo entre el tercer y último cuarto, Nacional logró mantener hasta el final.

El panameño Ernesto Oglivie, implacable desde la pintura, lideró el tanteo tricolor con 20 puntos, secundado por James Feldeine, artífice de cuatro triples consecutivos en momentos clave del partido, que sumó 19. La efectividad tricolor fue colectiva, y fue considerable además el aporte tanteador de Gianfranco Espíndola (17 puntos) y Luciano Parodi (15 puntos).

Hubo triples importantes de Marcos Cabot y Agustín Méndez, y un compromiso defensivo admirable para desactivar las armas más potentes de la ofensiva del mengão, donde se destacó Emanuel Fernandes –con 21 tantos– y los triples de Kayo Manfio, que por un momento amagaron a poner en partido a Flamengo acortando las diferencias.

Nacional volverá a jugar, ya clasificado, en el estadio Obras Sanitarias, el 7 y el 8 de febrero, para cerrar su participación en la primera fase de la BCLA.