Entre martes y miércoles se disputará parcialmente la vigésima fecha con varios enfrentamientos entre rivales directos.

Pese a que hay algunos partidos pendientes, para el grueso de los equipos quedan tres cruces para culminar el clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol, donde los seis mejores clasificarán a la Liguilla, donde jugarán dos rondas para ordenarse de cara a playoffs. Los seis restantes también disputarán encuentros de ida y vuelta, donde los dos peores descenderán y los dos mejor ubicados reclasificarán para disputar la postemporada junto a los equipos de la Liguilla.

De la fecha 16 quedan pendientes Aguada-Unión Atlética y Defensor Sporting-Nacional, equipos que están pugnando por meterse entre los seis mejores. Esos encuentros no tienen fijación hasta el momento. Además, esta semana tampoco jugará el rojiverde, que viajará a Brasil para disputar el último triangular de su grupo en la Basketball Champions Leagues Americas, por lo que postergará el juego frente a Hebraica y Macabi.

Fecha de definiciones

Entre martes y miércoles habrá cinco partidos de la vigésima fecha de la fase regular; todos irán a las 20.15. Por la importancia del punto en disputa, destaca el choque en Plaza de las Misiones entre Goes y Welcome. El elenco del Parque Rodó arrastra dos victorias en fila y se puso a dos de su rival de turno, el rival más inmediato que tiene para darle caza en la lucha por el descenso. El misionero levantó en el juego, pero no pudo traducirlo en resultados y se jugará una final en su escenario.

Otro gran encuentro del martes es el que enfrentará a Nacional y Malvín en el Polideportivo del Gran Parque Central. A juzgar por lo realizado en cancha, los dos deberían tener su lugar asegurado entre los seis de arriba, pero la quita de puntos que arrastraban de la temporada pasada deja margen a la incertidumbre. El tricolor viene de perder categóricamente con Hebraica y Macabi, mientras que el playero superó con contundencia a Urunday. Desde lo técnico y lo táctico, es un partidazo con dos de los mejores entrenadores del país como Álvaro Ponce y Pablo López.

El más desparejo, en lo previo, es el choque entre Biguá y Cordón que va en Villa Biarritz. El locatario dará un paso enorme para clasificar si le gana al colista que tiene la tabla de posiciones: oportunidad única.

El miércoles, Defensor Sporting se juega una de sus últimas balas; para eso tendrá la difícil misión de vencer a Peñarol en el gimnasio de Welcome. El carbonero es el único equipo que está matemáticamente clasificado entre los seis de arriba.

El gran partido de esa noche será en el Prado entre Urunday Universitario y Unión Atlética. El locatario se juega su última chance de meterse en la Liguilla, mientras que el azulgrana intentará extender su gran racha, ya que viene de ganar seis de los últimos siete.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 16 3 33 Hebraica 13 7 31 Malvín* 13 6 30 Biguá 10 9 29 Nacional* 12 6 28 Defensor Sp. 9 9 27 U. Atlética 9 9 27 Urunday 8 11 27 Aguada** 12 6 26 Goes 5 14 24 Welcome 3 16 22 Cordón* 3 16 20

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.