Con triple de Nicola Pomoli sobre la chicharra, el carbonero dejó prácticamente sin chances de meterse entre los seis mejores a Defensor Sporting; el azulgrana le ganó a Urunday Universitario y se ilusiona.

En la recta final del clasificatorio en la Liga Uruguaya de Básquetbol todos los partidos resultan importantes para los movimientos en la tabla de posiciones. El martes arrancó la vigésima fecha con triunfos de Nacional, Biguá y Goes, y este miércoles ganaron Peñarol y Unión Atlética. Fue postergado el choque entre Aguada y Hebraica y Macabi por la participación del rojiverde en la Basketball Champions League Americas.

Con el tiro del final

Peñarol venció a Defensor Sporting 84-81 con triple en la hora de Nicola Pomoli. El carbonero ingresó 15 puntos arriba al último cuarto, pero no pudo sostenerse en el juego y, sobre el final, el fusionado pasó de la mano de Facundo Terra y Elijah Weaver.

Ya sin Santiago Véscovi, Emiliano Serres puso un triple clave para que pasara el aurinegro, pero una falta mal pitada de Skyler Hogan sobre Theo Metzger le dio tres libres al jugador fusionado a falta de dos segundos; el interno metió los tres personales y lo empató.

Peñarol sacó en ataque, la jugada parecía ser diseñada para Hogan, que no pudo recibir, y apareció Pomoli, que dio el paso retirada en el momento justo, lanzó con mucho vuelo y la clavó. Triunfazo del líder del campeonato de la forma que más le gusta al hincha.

Véscovi con 27 puntos fue el goleador, mientras que Pomoli terminó con 16. En Sporting, Weaver convirtió 19 y Metzger 18. La derrota complicó mucho al fusionado en sus aspiraciones de meterse entre los seis mejores; en las próximas horas llegará Víctor Rudd –campeón con Aguada y Biguá– para reforzar al equipo de Parque Rodó.

Sigue la racha azulgrana

Unión Atlética ganó siete de los últimos ocho juegos y presenta chances reales de meterse entre los mejores seis equipos de esta etapa. Ayer derrotó 79-76 como visitante a Urunday Universitario en un juego clave.

Fue otro partidazo que se definió sobre el cierre del encuentro. Quatarrius Wilson, con 21 puntos y 12 rebotes, y Ty Prince, con 18 unidades y 8 rebotes, fueron los estandartes del equipo azulgrana, que también disfrutó de buenos pasajes de Mateo Giano y Guillermo Souza.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 17 3 35 Hebraica 12 7 31 Biguá 11 9 31 Malvín* 13 7 31 Nacional* 13 6 30 U. Atlética 10 9 29 Defensor Sp. 9 10 28 Urunday 8 12 28 Aguada** 12 6 26 Goes 6 14 26 Welcome 3 17 23 Cordón* 3 17 21

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.