El extremo colombiano de 21 años firmará su contrato a préstamo desde Talleres de Córdoba. “Yo quiero ser campeón y este es un club que lo hace”, dijo a su llegada.

Peñarol versión 2026 sigue ajustando el plantel para la temporada que ya empezó ganando la Supercopa Uruguaya. La novedad fue que este miércoles por la tarde arribó Luis Miguel Angulo al Aeropuerto Internacional de Carrasco para formalizar su incorporación y convertirse oficialmente en nuevo jugador del carbonero. El delantero llega desde Talleres de Córdoba, en calidad de préstamo, hasta diciembre, en una transferencia que no incluye opción de compra pero sí una cláusula de repesca para mitad de año.

Primeras palabras como aurinegro

Nada más pisar suelo uruguayo, Angulo no ocultó su ilusión por este nuevo desafío en su joven carrera: “Estoy agradecido por la oportunidad que me brinda este gran club, muy contento de venir a un club tan grande como Peñarol”.

Contó que uno de los factores clave para decidir su llegada fue el interés manifestado por el director técnico Diego Aguirre. Dijo que la charla con el estratega fue fundamental: “Pude hablar con el entrenador cuando surgió la posibilidad de venir. Me dijo que quería contar conmigo y le agradecí mucho. Para mí Peñarol es un equipo muy grande en el continente”.

Tras ser consultado sobre sus características, Angulo se describió como “un jugador atrevido, fuerte y rápido, bueno en el uno contra uno”; en esa dirección también se definió como jugador solidario con sus compañeros: “Me gusta asistir”. Aseguró, además, que está en buenas condiciones físicas, ya que hizo la pretemporada completa con el conjunto cordobés.

El extremo, una posición que Aguirre quiere reforzar desde que proyectó este nuevo año, demostró estar bien informado sobre la actualidad del club, mencionando que sabe bien lo que sucedió en el reciente clásico de la Supercopa. “Son partidos que uno quiere jugar y ojalá me toque pronto”, dijo. En esa dirección, Angulo sostuvo que Peñarol “es un equipo con historia, que acaba de salir campeón. Yo quiero ser campeón y este es un club que lo hace”.