“Las cosas no salieron como las teníamos proyectadas”, dijo en un video que posteó el club; la Asociación del Fútbol Argentino parará sus actividades del 5 al 9 de marzo por conflictos con el gobierno de Javier Milei.

River Plate perdió 1-0 con Vélez Sarsfield el último fin de semana y Marcelo Gallardo decidió terminar su segundo ciclo en el millonario. El elenco de Núñez está décimo en el grupo B, con solo 7 puntos en 6 partidos disputados, en los que sumó dos victorias, un empate y tres derrotas.

El primer ciclo del Muñeco fue muy exitoso, con su punto máximo de ebullición en la final que le ganó a Boca por la Copa Libertadores en Madrid. También ganó la Libertadores en 2015, la Copa Sudamericana en 2014 y tres veces la Recopa Sudamericana. Tres veces se hizo con la Copa Argentina, dos veces con la Supercopa Argentina y sumó un título de Primera División.

En agosto de 2024 volvió al club de sus amores, pero esta vez no le fue bien. Anoche la institución emitió un video en el que Gallardo comunicó su salida. Dirigirá su último partido el jueves a las 19.30 frente a Banfield.

En el video el entrenador dijo: “Intentaré ser breve para que no inunde la emoción y el dolor. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas. Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

Paro en el fútbol argentino

Los dirigentes del fútbol argentino decidieron cancelar la fecha 9, cuya disputa estaba pactada entre el 5 y el 8 de marzo. La realidad es crítica. Por intermedio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el gobierno argentino que encabeza Javier Milei apuntó contra Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y otros directivos.

El 12 de diciembre de 2025, ARCA presentó formalmente la denuncia contra la AFA por “omisión sistemática en el pago de impuestos y retenciones previsionales”. Medios argentinos hablan de investigaciones por un fraude de 19.353 millones de pesos. Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tienen prohibida la salida del país y otro grupo de dirigentes serán indagados.

La AFA emitió un comunicado en el que oficializó la suspensión de una fecha del torneo: “La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad. En virtud de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.

Varios dirigentes se pronunciaron públicamente y especularon con que esta movida gubernamental se vincula con el avance de las sociedades anónimas deportivas (SAD), algo que siempre promulgó Milei y que no fue aceptado desde la AFA.

Por ejemplo, Fabián Berlanga, presidente de Vélez, dijo: “Estamos defendiendo un modelo que les dice no a las SAD y sí a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Los clubes cumplimos un rol social muy importante”.