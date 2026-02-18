El entrenador aurinegro, Diego Aguirre, tiene en el horizonte recuperar puntos perdidos frente a Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo por la tercera fecha del Apertura.

Peñarol perdió con Central Español en el Campus de Maldonado con soberbia actuación del palermitano y magra presentación del carbonero por la segunda fecha del Apertura. El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, podrá contar con algunos jugadores marginados del encuentro con Central, de cara al partido con Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. El Depor, recién ascendido luego de una temporada en Segunda División, pisó fuerte en el arranque del torneo, ganándole a Racing en Sayago y a Progreso en el Este.

La Fiera Aguirre entrenó este miércoles y tiene buenas nuevas por la vuelta de algunos futbolistas como Washington Aguerre, que regresaría al arco aurinegro. Aguerre cumplió los tres partidos de sanción establecidos por incidentes que tuvo en Colombia y podría ser titular el domingo. Por expulsión en las semifinales de 2024, Aguerre tampoco podrá estar en el debut por Copa Libertadores, por lo que Sebastián Britos volverá a tomar su lugar. Otro de los que también podría estar disponible de cara a lo que viene es la nueva incorporación, Mauricio Lemos.

En materia de recuperaciones, volvió a entrenar a la par de sus compañeros el juvenil de la cantera Nahuel Herrera. Herrera se encontraba lesionado desde el partido con Nacional por la Supercopa, en el que tuvo que salir por una sobrecarga. Además, el capitán Maximiliano Olivera -que sufrió un esguince de rodilla ante Colo Colo también en pretemporada- y Diego Laxalt -una de las incorporaciones estrella del período de pases que sufrió una molestia muscular en el debut- también podrían estar a la orden. Por el contrato, los futbolistas que no estarán para el domingo -esperan llegar al duelo con Nacional- son Eduardo Darias y Franco Escobar, también por causas musculares.