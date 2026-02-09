La celeste logró el primer triunfo en el torneo al imponerse 1-0 a las trasandinas con gol de Antonella Cordero.

Uruguay afrontó su tercer partido en el Sudamericano sub 20 femenino y consiguió el primer triunfo al imponerse 1-0 a Chile con un golazo de Antonella Cordero, quien tomó el balón afuera del área y la colgó en el ángulo superior izquierdo. Fue el primer tanto de las uruguayas en la competencia.

El gol a 14 minutos del final del partido fue un desahogo para la celeste, que sigue con chances de clasificación. Había debutado con derrota 2-0 frente a Venezuela y en la segunda fecha igualó sin goles frente a Paraguay.

Las dirigidas por Marcel Rauss cerrarán su participación en el grupo ante Colombia, el martes a las 18.00, mientras que en la última jornada, que se disputará el jueves, tienen fecha libre.

Colombia, Paraguay y Uruguay tienen 4 unidades en la tabla de posiciones, Venezuela sigue con 3 y cierra Chile con 1. Las tres mejores de cada zona avanzan al hexagonal final. De esas seis selecciones, las primeras cuatro del torneo clasifican al Mundial de la categoría, que será en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre.

El Sudamericano se está disputando en Paraguay con tres sedes: Asunción, Villa Elisa e Ympané.

Plantel de Uruguay Arqueras Romina Olmedo (Defensor Sp), Renata Da Rosa (Defensor Sp) Defensas Rocío Frachia (Liverpool), Rocío Morel (Peñarol), Melisa Alfonso (Nacional), Pierina González (Nacional), Maisha Vázquez (Nacional), Antonella Cordero (Defensor Sp), Valentina Pereira (CD Fermaguín - Esp) Volantes Valentina Cousillas (Nacional), Agustina Álvez (Nacional), Sofía Olivera (Nacional), Catalina Márquez (Defensor Sp), Allegra Rodríguez (Peñarol), Julieta Mozejko (Danubio), Julieta Osores (Liverpool), Ilana Guedes (Liverpool) Delanteras Erika Vidiella (Peñarol), Clara Güell (SC Internacional - Bra), Isabela Pérez (Nacional), Federica Calvo (Nacional), Agustina Gómez (Liverpool) Director Técnico: Marcel Rauss

.