Formado en Danubio, luego de su periplo con otras camisetas, Ferreira volvió al club y abrió un partido marcado por las tarjetas amarillas; Cerro jugó con uno menos desde el inicio del segundo tiempo y resultó clave.

Danubio derrotó a Cerro 1-0 en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura. Con el argentino Diego Monarriz al mando en la visita desde la línea punteada y Nelson Abeijón desde el banco de suplentes local, en su debut como entrenador en primera división, ambos equipos además estrenaron algunas de sus contrataciones, como Juan Guasone y Brahian Alemán en Cerro, y Sebastián Rodríguez y Maicol Ferreira en Danubio. Ferreira protagonizó, con el gol de la victoria, su vuelta al club que lo formó. Con aspiraciones similares, pero siempre mirando el arco propio, villeros y franjeados protagonizaron un magro partido sin demasiadas ocasiones de gol.

Fueron 15 minutos de estudio para que aparezca la primera intención. Camilo Mayada, emblema de Danubio, avanzó en terreno cerrense y probó desde lejos, pero la pelota se fue desviada. Recién pisando los 20 minutos de la primera parte Cerro encontró claridad. Fue una combinación casi perfecta por la izquierda entre Gianni Rodríguez y Cristian Barros, que con un par de paredes desarticularon todo lo previsto en la defensa visitante. El centro de Rodríguez ubicó a Santiago Paiva y este anticipó a una defensa que todavía se acomodaba en el área, pero fue solo un aviso porque la pelota se perdió mansa fuera de la cancha. Como despertador sonó un disparo de Joaquín Pereira que fue la traducción de un primer tiempo ralo de jugadas claras. El árbitro repartió amarillas porque se dieron patadas para disimular.

Las tarjetas terminaron marcando el ritmo del partido. Apenas iniciado el segundo tiempo, cuando ambos equipos buscaban salir del letargo y animarse en el juego, Barros se fue expulsado. Levantó demasiado la pierna y obligó la segunda amonestación, que significó su salida y el cambio en el tenor del encuentro. Abeijón mandó a la cancha al Pitín Agustín Miranda para sostener el medio de la cancha. Incluso pareció pararse mejor, pero Danubio con los cambios le encontró la vuelta al partido.

Monarriz mandó por su lado a Enrique Femia por Mateo Peralta, Leandro Sosa por Tomás Cavanagh y Enzo Cabrera por Sebastián Fernández. En la primera que tuvo el recién ingresado Cabrera por la izquierda, ganó en velocidad y mandó el centro de la muerte. Mayada pateó y todo el barrio del Cerro se le cruzó por delante. En el rebote Ferreira convirtió. Se besó la camiseta y se acordó de todo lo que le pasó en la vida después de tener que irse del club que ama.

Nicolás Azambuja pudo haberlo liquidado, pero Fabrizio Correa se lo negó en dos ocasiones. Los cambios le dieron a Danubio aire y ocasiones de gol. Cerro se cansó y perdió el hilo, aunque fue porfiado el equipo de Abeijón, que tuvo en Alemán, que entró en el segundo tiempo, una carta bajo la manga en los tiros libres. Tampoco pudo.

Perdió Cerro en su debut con el franjeado, que pisó con el pie derecho en el Tróccoli. De la mano que echó Monarriz al banco de suplentes apareció la solidez que le permitió sacar tres puntos y subirse al numeroso tren de punteros del torneo.

