Más de 35 futbolistas se hicieron presentes en el Club de Golf del Cerro.

El martes por la mañana, el equipo de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales llevó a cabo su jornada de entrenamiento en el Club de Golf del Cerro. Más de 35 jugadores se hicieron presentes en un evento entretenido, dinámico, que salió de los cánones normales del día a día.

Los futbolistas que entrenan en la Mutual están esperando el llamado para sumarse a equipos de las distintas divisionales y firmar nuevos contratos de trabajo. El miércoles jugarán partidos amistosos con River Plate y Uruguay Montevideo, clubes que militarán en la vieja B.

El entrenamiento de hoy debía ser distendido, por eso se apeló a concretar el segundo encuentro en el Club de Golf del Cerro, tras el exitoso evento de 2025. Primero tuvieron una práctica futbolística, con sus estaciones físicas, fútbol tenis y algunos juegos con pelota, todo con la bahía cerrense de testigo.

Después pasaron al campo de golf, donde profesores y expertos en ese deporte explicaron la forma de golpear la pelota reducida en tamaño, aunque algunos optaron por empezar haciendo lo que mejor saben: dominarla como si fuera una globa de fútbol.

Foto: Gianni Schiaffarino

Luego de la parte teórica, pasaron a la práctica como golfistas amateur. Algunos le agarraron la mano con facilidad, a otros les costó varios intentos, pero el gen competitivo rápidamente los puso en caja. Entre chistes y diversión pasó la mañana. Adrián Leites fue el primero en lograr el objetivo de llevar la pelota de golf al hoyo; lo siguió Alexander Rosso y, sobre el final de la jornada, se sumaron varios más.

Además del equipo que juega para la Mutual, estuvo presente Leandro Sosa, uno de los capitanes de Danubio, que debutó con triunfo ante Cerro. El hijo del lateral izquierdo suele jugar al golf y por eso se arrimó al evento. También estuvo el exdelantero de Cerro Álvaro Pintos, quien desde hace algunos años es entrenador.

Hubo premios para los ganadores y un obsequio a las autoridades del Club de Golf, que les abrieron las puertas a los futbolistas. Diego Scotti, en charla con la diaria, contó: “Estamos contentos, son jornadas diferentes que buscan cambiar de aire. Esto surge de una iniciativa de la Asociación de Golf; la propuesta también es para que ellos puedan darle visibilidad a su deporte y quitarle un poco eso de que el golf es para cierta clase social, para desestigmatizar”.

El presidente del gremio de futbolistas agregó: “También pensamos en la salud mental. El equipo libre está en una etapa de incertidumbre que no es tan agradable, si bien muchos han conseguido equipo. Buscamos sacar el foco y ponerlo en el palo y en la pelotita de golf”.

Scotti contó cómo se fueron familiarizando con el nuevo deporte: “Al principio nos daba un poco de miedo, pero el año pasado fue un éxito, la pasamos bárbaro. Siempre arrancan con timidez y después los ves peleando, porque todos quieren tirar. Vienen profesionales de primer nivel del golf, profesores que explican, nos muestran los tiros, todos quedamos sorprendidos. Terminó siendo una jornada muy positiva en un entorno hermoso”.

Para los futbolistas no fue tan difícil agarrarle la mano: “Al ser deportista también tenemos cierta coordinación innata, sorprende cómo muchos le pegan de muy buena manera. Yo ya tiraba algunas veces, acompañaba a mi hermano Andrés, ya algún pasito para adelante tengo, pero igual cada tiro es desafiante”.

Foto: Gianni Schiaffarino

Pablo Faget: “Queremos llevar el golf a otros ámbitos donde no se conoce mucho”

Pablo Faget fue uno de los organizadores del evento y quien contactó a las autoridades de la Mutual. Contó a la diaria los detalles de este encuentro y la difusión que se busca darle al golf en Uruguay.

“La segunda parte surgió simplemente porque la primera estuvo muy buena, fue un éxito”, comenzó. Luego explicó: “La idea de la Asociación Uruguaya de Golf es difundir nuestro deporte y llevarlo a otros ámbitos donde no se conoce mucho. Hay deportistas profesionales que usan el golf como actividad secundaria, recreativa, de descanso de la mente. Pudimos contactarnos con Diego Scotti para ofrecerle algún acercamiento entre el fútbol profesional y el golf. Ellos tomaron la idea porque buscan brindar a los jugadores las mejores actividades posibles”.

Coincidió con Scotti en que los futbolistas rápidamente se adaptaron a los tiros de golf: “Se nota que son deportistas profesionales, porque hemos hecho este tipo de eventos con público en general y no es lo mismo; ellos tienen habilidad, conocen su cuerpo, les resulta más fácil aprender. Es un deporte que no es tan fácil de aprender, en algunos casos no parece que fuera la primera vez que agarraban un palo de golf. Creo que se divirtieron mucho; la idea es repetir y hacerlo más seguido, que los clubes se acerquen y se animen a juntar dos mundos que son aparentemente distintos pero que pueden ser complementarios”, dijo.

Para cerrar se refirió al Club de Golf del Cerro: “Tiene sus dificultades, pero creemos que las finanzas están en equilibrio. El lugar es absolutamente maravilloso, no todo el mundo sabe que está acá. Es una joya que hay que explotar y potenciar, que el club recobre vida con actividad golfística. Para eso no tenemos que esperar sentados que entre gente, tenemos que salir a mostrar el deporte a otros ámbitos, tal como estamos haciendo ahora con el fútbol”.