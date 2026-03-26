Comienza el repechaje mundialista, en México, donde jugará Bolivia, y la repesca en Europa, que tiene a Italia como selección grande que busca su boleto a la Copa del Mundo.

A poco más de dos meses para el comienzo del Mundial 2026, ya hay 42 selecciones clasificadas; los últimos seis boletos comenzarán a sacarse desde hoy en en el repechaje mundialista y la repesca europea.

Es un hecho que el próximo martes estarán definidos los 48 participantes del campeonato del mundo, pero muchas de las selecciones que mantienen la ilusión quedarán por el camino esta jornada. Serán partidos únicos, a todo o nada, que se definirán por penales en caso de empate.

Bolivia con el sueño sudamericano en el repechaje continental

El minitorneo tendrá únicamente cuatro partidos: dos semifinales y dos finales. Participarán Irak, Congo, Bolivia, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia. Los países se ordenaron por el ranking FIFA; la selección iraquí y la congoleña, por ser las dos mejor ubicadas, fueron cabezas de serie y jugarán su correspondiente final por un boleto al Mundial 2026.

Bolivia enfrentará a Surinam, a las 19.00, en Guadalajara. El ganador clasificará para jugar ante Irak el próximo martes. Los verdes del altiplano no juegan un Mundial desde 1994 en Estados Unidos, que casualmente será uno de los organizadores de la próxima Copa del Mundo. Para Surinam sería la primera vez. El equipo que consiga el cupo irá al grupo I, junto con Francia, Noruega y Senegal.

En el mismo estadio, a las 0.00 del viernes, Jamaica chocará con Nueva Caledonia; Congo espera al ganador. Los centroamericanos participaron en Francia 1998, mientras que los oceánicos nunca jugaron el máximo torneo de selecciones. El clasificado llegará al grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Arde Europa: 16 selecciones para cuatro lugares

Hay 16 participantes; clasificaron los 12 segundos de la fase de grupos de las Eliminatorias y se sumaron los cuatro mejores clasificados de la Liga de Naciones que no llegaron de forma directa al Mundial 2026.

Los países que buscarán los cuatro lugares que ofrece la repesca son: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa, Macedonia del Norte, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte. Los equipos se dividieron en cuatro llaves a través de un sorteo, cada una con dos semifinales y una final a partido único.

La llave 1 tiene a Italia-Irlanda del Norte y Gales-Bosnia-Herzegovina; el clasificado sabe que irá a un grupo ventajoso en el Mundial 2026, el B, donde están Canadá, Suiza y Qatar. Los italianos, una de las selecciones más ganadoras, no juega la Copa del Mundo desde 2014, cuando fue eliminada por Uruguay en la fase de grupos con el agónico gol de Diego Godín.

La llave 2 tiene los enfrentamientos entre Ucrania-Suecia y Polonia-Albania; los polacos son los grandes favoritos a la clasificación. Los espera el grupo F, que tiene a Países Bajos, Japón y Túnez.

En la llave 3 se darán los partidos entre Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo; esta última selección nunca clasificó a mundiales y va por su primera vez. El clasificado también irá a un grupo que, en principio, no es de los más fuertes: el D, con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

La llave 4 tiene dos partidazos: Dinamarca-Macedonia del Norte y República Checa-Irlanda. Por nombres, los daneses son favoritos. El clasificado irá al grupo A, con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Dónde ver los partidos de los repechajes

Los partidos del repechaje mundialista en los que participan selecciones de todos los continentes menos Europa se televisarán de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

Los encuentros de la repesca europea van todos 16.45, a excepción de Turquía-Rumania, que va a las 14.00, y será televisado por ESPN 2. Italia-Irlanda del Norte también va por ESPN+ y Gales-Bosnia Herzegovina por ESPN 3. Todos los partidos serán televisados por Disney+.