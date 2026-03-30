Ayrton Cougo, de Progreso, en el partido ante Defensor Sporting, en el Parque Prandi, el 12 de enero.

Los tres partidos que postergó la lluvia se suman a la grilla establecida para lunes y martes.

Las fuertes lluvias del domingo obligaron la suspensión de tres partidos fijados para el domingo por la novena fecha del Apertura de primera división del fútbol uruguayo. La planificación ya tenía dos encuentros pactados para el lunes; por tanto, la Mesa Ejecutiva, encabezada por Álvaro Rivero, tuvo que encontrar huecos en los próximos dos días para completar la etapa.

El lunes, a las 15.00, se disputará el cotejo entre Juventud de Las Piedras y Boston River en el Parque Artigas, que fue el escenario que se presentó en peores condiciones entre los suspendidos. Hay optimismo, se espera que, cuando frene la lluvia, pueda drenar el campo para que se juegue sin problemas.

Progreso y Liverpool jugarán el martes a las 11.00 en el Paladino, horario poco habitual para un enfrentamiento con rivalidad barrial; fue el primero en quedar trunco en la jornada dominical.

Defensor Sporting y Albion cerrarán la fecha el martes a las 19.00 en el Franzini. Esa jornada hay que separar los encuentros para que no coincidan con el partido entre Uruguay y Argelia por la fecha FIFA que va a las 15.30 en Turín, Italia.

Lo que sí fue

El sábado hubo dos partidos que sí pudieron abrir la fecha. El primero de ellos tenía que ver con la tabla del descenso, porque tuvo frente a frente dos que, en principio, luchan por mantener la categoría.

En el Parque Viera, Wanderers venció 3-0 a Cerro y festejó muchísimo la victoria, porque, además de conseguir puntos ante un rival directo, lo hizo con muy buena performance y eficacia. Además de la solvencia en ataque, los dirigidos por Mathías Chiche Corujo, con Agustín Buffa en el arco y un fondo firme, estuvieron bien parados cuando Cerro, sobre todo en el inicio del partido, generó algunas chances de gol.

Fue minutos antes de irse al entretiempo cuando Wanderers, después de un penal sancionado por VAR, se puso en ventaja con el gol de Mateo Levato. Ese buen final del primer tiempo se convirtió en el mejor augurio para el segundo, porque al minuto de juego Jonathan Urretaviscaya amplió con un tiro cruzado desde fuera del área, después de un mal despeje de la defensa cerrense. Por más que el Cerro dirigido por Alejandro Apud salió a la búsqueda del descuento, no encontró los mejores caminos –es decir, no generó chances– y, a falta de 20 minutos, se comió el tercero –marcado por Nicolás Olivera–, que liquidó lo que se daba.

Además, Nacional venció 3-2 a Montevideo City Torque en muy buen partido de fútbol. Nacional remontó un partido complejo y terminó imponiéndose en el estadio Charrúa, en un partido donde se destacó más por su efectividad que por su juego colectivo.

Los ciudadanos empezaron ganando desde el vamos, porque a los 4 minutos la mandó a guardar Salomón Rodríguez. Con ese 1-0 en contra, Nacional la pasó mal esos minutos posteriores, siendo clave para sostener el trámite su arquero Ignacio Suárez.

Llegada la media hora de juego hubo un penal pitado por VAR y Maximiliano Gómez aprovechó para empatar. Desde ahí el tricolor fue una tromba y metió dos goles en menos de 10 minutos: Maxi, encendido, dio vuelta el marcador prácticamente en la jugada posterior al penal y Gonzalo Carneiro, con una definición mano a mano ante Franco Torgnascioli, conquistó el 3-1.

Lejos de parecer partido terminado, en el complemento Torque manejó bien la pelota y volvió a descontar con otro tanto de Rodríguez, esta vez de penal, y por momentos arrinconó al tricolor, que sacó uñas y dientes para ganar el partido y sostener su flecha hacia arriba tras la llegada de Jorge Bava.

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