Segundo tanto de Maximiliano Gómez de Nacional contra M. C. Torque por la fecha 9 del Torneo Apertura del futbol uruguayo en el Estadio Charrúa.

El equipo de Jorge Bava fue más efectivo que vistoso y sufrió para conseguir tres puntos que ratifican el buen arranque del nuevo DT tricolor; el equipo ciudadano pagó caro sus descuidos defensivos.

En menos de diez minutos, en el tramo final del primer tiempo, Nacional y sus goleadores, Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro, resolvieron un partido que este sábado había empezado cuesta arriba para el conjunto tricolor.

El Montevideo City Torque de Marcelo Méndez, que juega de local en la rápida cancha de césped sintético del estadio Charrúa, hace gala de un juego ofensivo dinámico y un buen trato de pelota que es casi una marca institucional del conglomerado celeste. Hay que salvar las distancias, pero en los primeros minutos jugó como si fuera el ciudadano de Manchester, o por lo menos así de desorientado parecía el tricolor.

Antes de los cinco minutos de partido, a falta del francés Rayan Cherki, el que desbordó por la derecha con gran jugada individual fue el argentino Esteban Obregón, que se sacó a dos defensores y levantó un centro justo para que Salomón Rodríguez meta la cabeza y la ponga en el segundo palo. Los celestes se pusieron en ventaja, pero no sacaron el pie del acelerador. El propio Rodríguez probó de afuera minutos después y exigió la buena respuesta del arquero Ignacio Suárez, el juvenil que se convirtió en figura sobre el final, cuando el tricolor ya no hacía más que aguantar el resultado y el ciudadano se iba con todo en busca del empate que no llegó.

Nacional torció el partido con una jugada fortuita. Un lateral ofensivo mandó la pelota al área del Torque, y el defensor ciudadano Pablo Siles, de espaldas a la pelota, preocupado por no perder la marca de Nicolás Lodeiro, ni vio cuando desviaba la pelota con el brazo izquierdo. El árbitro Mathías de Armas no dudó y pitó el penal, que Maxi Gómez cambió por gol para poner al tricolor en partido, apenas pasada la media hora de juego.

No pasaron ni dos minutos cuando otra pelota aérea llegó al área de Torque y Carneiro hizo lo suyo: ganó por arriba en el segundo palo y la puso al medio para Maxi Gómez, que más despierto que la zaga ciudadano, se metió entre dos defensores y estiró la pierna derecha para definir con un puntín que no pudo sacar Franco Torgnascioli.

Nacional lo dio vuelta en menos de diez minutos y Torque sintió el golpe. Las fallas defensivas llenaron de dudas a los celestes, y antes del entretiempo, la ofensiva tricolor aprovechó el momento del partido: ahora fue Gómez el que ganó por arriba y la peinó para dejar a Carneiro solo y con tiempo para definir ante Torgnascioli.

Gonzalo Carneiro de Nacional festeja su gol contra M. C. Torque por la fecha 9 del Torneo Apertura del futbol uruguayo en el Estadio Charrúa. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

El trámite no fue muy diferente en el complemento. Torque, obligado, dominaba la pelota y la posición, y generaba peligro consistente en el arco de Suárez, mientras Nacional jugaba con la tranquilidad del resultado.

Poco antes de los 60, el zaguero tricolor Tomás Viera le hizo una clara falta en el área a Rodríguez, el mejor del ciudadano esta noche en el Charrúa. De Armas volvió a cobrar sin necesitar asistencia del VAR, aunque perdonó la amarilla que todo Torque reclamó, ya que hubiera sido la segunda y expulsión para el juvenil. Rodríguez, que no es Erling Haaland y que nació en San Gregorio de Polanco, igual le dio de zurda y la aseguró. 3-2, y faltaba una linda media hora.

El tricolor, que casi no produjo oportunidades de contragolpe para poder cerrar el partido, aguantó el resultado, en gran medida por su arquero Suárez. Montevideo City Torque se quedó con las manos vacías a pesar de los buenos minutos de fútbol, pero con algunas falencias defensivas que ya le han costado en otros partidos irregulares del Torneo Apertura hasta ahora.

El equipo de Jorge Bava se lleva tres puntos sufridos y claves para afirmar el buen arranque del ciclo del técnico, que se ratifica, aunque más desde el resultado que desde el funcionamiento, en vísperas del arranque de la Copa Libertadores. En el Apertura, Nacional se mete en el podio, por detrás de Peñarol y de Racing, que se enfrentarán este domingo.