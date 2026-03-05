Los tres líderes, Deportivo Maldonado, Central Español y Peñarol, tienen partidos complicados.

El Apertura vuelve a escena con su quinta fecha, que se jugará entre viernes y lunes. La etapa supondrá saber cómo queda el panorama en el primer tercio del torneo, lo que no quiere decir mucho pero puede ser una proyección hacia adelante.

La fecha iniciará el viernes a las 20.00 en el Parque Viera con Wanderers frente a Deportivo Maldonado. Lindo encuentro, que tendrá especial interés porque el equipo fernandino llega como uno de los punteros del campeonato, mientras que el bohemio se ubica entre los escoltas, por lo que habrá puntos importantes en juego (ver tabla).

El sábado habrá dos partidos. En el primer turno, a las 17.00, Progreso tendrá la visita de Albion en el Parque Paladino, en un enfrentamiento que puede resultar clave pensando en la tabla del descenso. Aunque estemos a un mundo de distancia, ambos equipos necesitan sumar para mejorar sus promedios –hoy en día se encuentran en zona de descenso–.

Más tarde, desde las 20.30, Peñarol será local en el Campeón del Siglo ante Danubio. Será, sin dudas, uno de los partidos más atractivos de la fecha. Es una ecuación parecida a la de Depor-Wanderers, porque el carbonero lidera y la franja está en el segundo escalón, con la chance de pasar a su rival si gana.

El domingo habrá tres partidos; arranca temprano con Racing frente a Cerro en el Parque Roberto a las 9.45. Por la tarde, Juventud recibirá a Nacional en el Parque Artigas de Las Piedras a las 17.00, en un cruce en el que los tricolores buscarán sumar fuera de casa para no perder terreno en el torneo.

La jornada dominical se cerrará con un partido de los lindos en el estadio Luis Franzini, donde Defensor Sporting recibirá a Central Español a las 20.00, un choque entre dos equipos que intentan consolidarse en el campeonato, más allá de que tengan realidades distintas.

La quinta fecha se completará el lunes con dos encuentros: Cerro Largo será local ante Montevideo City Torque en el Ubilla de Melo a las 18.30, mientras que el cierre de la etapa será en Florida a las 21.30 –horario malísimo para un lunes de noche– donde Boston River recibirá a Liverpool en el estadio Campeones Olímpicos.

