Ambos equipos uruguayos estarán en el bombo 3 del sorteo de la fase de grupos.

La Copa Sudamericana versión 2026 se va armando. Tras dilucidarse las llaves de todos los países (excepto Argentina y Brasil), la Conmebol se empieza a frotar las manos con la fase de grupos que tendrá 32 equipos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. La copa arrancará en abril y el campeón se asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2027, como así también jugará la Recopa Sudamericana del año que viene. Pero primero lo primero: se armaron los bombos y se espera el sorteo (ver imagen).

El reparto de equipos en los bombos se definió a partir del ranking de clubes de Conmebol que ordena a los participantes según su desempeño internacional de los últimos años. Así las cosas, tanto Boston River como Montevideo City Torque fueron a parar al bombo 3, por lo que pueden llegar a tener duros rivales que saldrán, no solo de los bombos 1 y 2, sino que pueden llegar desde el 4. Esto es porque hay nombres importantes jugando los playoffs de la Copa Libertadores, que si pierden, pasan a la Sudamericana al bombo 4 porque no se les toma el ranking Conmebol.

A propósito del playoff de la Libertadores, ahí anda Juventud de Las Piedras, que empató de local ante Independiente Medellín y definirá en Colombia. El pedrense, que sueña con confirmar su primera participación en la fase de grupos de la Libertadores, si no le va bien y pierde, se convertirá en el tercer uruguayo en la Sudamericana y esperará por su suerte en el mencionado bombo 4.

Al igual que las últimas temporadas, en la Sudamericana seguirá en carrera solo el primero de cada grupo, clasificándose directamente a los octavos de final. Quienes terminen segundos jugarán playoffs contra los terceros de los grupos de la Libertadores, y quienes ganen en cada llave serán los que continúen en la Sudamericana.

Para Boston River, esta Sudamericana será la continuidad de un proceso que ya lo llevó a competir en varias ediciones del torneo y a estrenarse en fases de grupos en 2025 -que la cerró con una goleada 5-0 frente a Guaraní de Paraguay, pero sin poder avanzar en el grupo-. Para Montevideo City Torque, significará afianzar su presencia en el mapa internacional, con la aspiración de superar lo hecho en su primera participación y meterse de lleno en la pelea por la clasificación a octavos.

El ciudadano se estrenó en la Sudamericana en 2021, cuando eliminó a Fénix en la fase previa y luego jugó un grupo donde estaban Independiente de Avellaneda, Bahía de Brasil y el boliviano Guabirá. Torque fue segundo, pero no pasó de fase porque solo continuaban los primeros.