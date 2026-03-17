Maximiliano Araújo tras marcar el cuarto gol del Sporting CP durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, ante el Bodø/Glimt, en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 17 de marzo.

Maxi Araújo manifestó haber hecho el gol más importante de su vida en la remontada de su equipo, el Sporting CP, frente al Bodø/Glimt noruego.

Maximiliano Araújo fue figura, con un tanto, en la goleada 5-0 del Sporting al Bodø/Glimt en Portugal, luego de caer 3-0 en Noruega en la ida. De esta manera, el Sporting clasificó a los cuartos de final de la Champions League. El global marcó un 5-3 contundente. Gonçalo Inácio abrió el marcador de cabeza en el primer tiempo y Pedro Gonçalves consiguió el segundo, ya entrado el complemento. El delantero colombiano Luis Suárez empató el global de penal cuando quedaban 12 minutos de juego, lo que mandó la definición al alargue.

En el inicio, Araújo recibió de Trincão y puso el cuarto para el delirio de los locales. En la previa del Mundial es su sexto gol en la temporada. Rafael Nel puso la lotería. “Una noche que pasará a la historia. Sabíamos que podíamos lograrlo. Jugamos un excelente partido, con mucha garra, y desde el primer minuto demostramos que lo merecíamos”, expresó el uruguayo tras el partido. “Había mucha desconfianza, era casi imposible, pero demostramos que creíamos en nuestras capacidades y le dimos la vuelta a la situación”, afirmó Araújo, quien aseguró haber convertido “el gol más importante” de su carrera.

El Sporting ahora se cruzará con Arsenal, que venció en la revancha 2-0 al Bayer Leverkusen y clasificó con un global de 3-1. El equipo de Mikel Arteta dio vuelta la serie con autoridad.

En otro orden, Chelsea perdió 3-0 en el partido de vuelta con el PSG, dejando un global de 8-2. Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador, Bradley Barcola hizo el segundo de punta y Senny Mayulu firmó el 3-0. El PSG espera ahora por el ganador del encuentro entre el Liverpool y el Galatasaray de Lucas Torreira. ​

El Real Madrid de Pajarito Valverde

Con dos goles de Vinícius, el Real Madrid de Federico Valverde venció 2-1 al Manchester City en el Etihad y clasificó a cuartos de final. El global, con el partidazo de Valverde en Madrid, marcó un 5-1 a favor de los merengues. Incluso casi marca el cuarto de su cosecha en la llave, pero Donnarumma apagó la chance.

Los goles fueron de Vinicius, quien provocó el penal que, a la postre, convirtió, pero, además, la mano de Bernardo Silva le implicó la expulsión y todo se hizo definitivamente cuesta arriba para el City. Erling Haaland, cuándo no, empató el encuentro y así se fueron al descanso. En el complemento, el golero Lunin, que suplantó a Thibaut Courtois, quien se retiró lesionado, se convirtió en figura. Finalmente, un centro de Aurélien Tchouaméni que conectó Vini Jr. dio cifras definitivas en el global de 5-1 para el equipo de Valverde. Todo indica que el Madrid se enfrentará al Bayern Múnich en cuartos, que venció al Atalanta 6-1 en la ida por octavos de final de la Champions League.