El villero celebró su primera victoria en el Apertura, resultado que vale oro para engordar el promedio.

Ganó Cerro, rompió la mala racha y se celebró en la Villa. Fue el primer triunfo en el Apertura, resultado que le sirvió para salir de zapatero. Fue un trabajoso 1-0 sobre Juventud de Las Piedras, que tras la derrota quedó en el último puesto del local, en un presente doméstico que contrasta con la buena performance que ha tenido en el plano internacional, donde hizo buenas fases en la Libertadores y jugará la Sudamericana.

El partido arrancó cuesta arriba desde lo futbolístico. Ni uno ni otro se destacaron en el primer tiempo, terminó siendo chato, casi sin llegadas y con ambos más preocupados por no equivocarse que por asumir riesgos. Ganó, sí, la impresición. Hay que decir que Juventud tuvo más la pelota, pero naufragó en tres cuartas canchas, casi sin exigir a Fabrizio Correa, arquero de Cerro. La única acción relevante sucedió cuando intervinó el VAR para desestimar un penal que el árbitro había cobrado por mano.

Cerro necesitaba cambiar y la solución la encontró en el banco. A los 15 minutos del segundo tiempo ingresó Brahian Alemán y desde ese momento el trámite cambió. El 10 se hizo cargo de la pelota, le dio pausa, manejo y precisión a un equipo que hasta entonces había estado impreciso y roto. Además, fiel a su estilo, Alemán le dio buen rumbo a la pelota detenida, clave para buscar por arriba lo que no se logra por abajo.

En esa parte del partido Cerro comenzó a adelantar líneas y a jugar más cerca del arco rival. Alemán ofreció todo su repertorio. Quiso jugar entre líneas y lo logró algunas veces; cuando el juego no fluyó, le sacó lustre al botín. Primero probó con un tiro libre que obligó a una gran tapada del arquero Nicolás Rossi, y poco después encontró premio: córner ejecutado con puntería envidiable, cabezazo de Ariel Lima para el 1-0 y gritos enloquecidos en el banco de Apud.

En el tramo final, Cerro se replegó con criterio, no dejó espacios y sostuvo la ventaja con garra, porque no solo defendía los tres puntos, sino un resultado que le permitia sacarse la mufa en el Apertura y sumar puntos para la tabla del descenso. Juventud, por su parte, se fue del Tróccoli con más dudas que certezas. Último en el Apertura.