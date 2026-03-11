El equipo de Lucas Torreira, el Galatasaray turco, derrotó al Liverpool, y el Barcelona de Ronald Araújo empató con el Newcastle; en Atlético de Madrid fue suplente Josema Giménez.

Volvió la Champions League, en este caso con los primeros partidos de los octavos de final. Y el martes fue de buena presencia uruguaya, porque tanto Lucas Torreira y como Ronald Araújo fueron titulares en sus respectivos equipos. El Galatasaray de Torreira movió el tablero luego de derrotar al Liverpool inglés en el Ali Sami Yen RAMS Park de Turquía 1-0. El equipo turco encontró un gol tempranero de Mario Lemina, luego de una pelota que bajó Oshimen, devenida de un tiro de esquina. El equipo inglés tuvo una situación inmejorable que malogró Florian Wirtz y contó con la magia de Alexis Mac Allister, pero no pudo. El árbitro anuló un gol de Galatasaray por fuera de juego y uno de Liverpool por una mano de Ibrahima Konaté, que tuvo que ver varias veces. Con Torreira como baluarte, el Galatasaray buscará la clasificación en Anfield.

Con goles sobre el final, el Barcelona de Araújo capitán empató 1-1 con el Newcastle inglés en el Saint James Park. Newcastle abrió la cuenta cuando faltaban cinco minutos, tras un centro de Jacob Murphy que conectó casi en soledad Harvey Barnes en el segundo palo. Sin embargo, en los cuatro minutos de descuento, Malick Thiaw le hizo un penal a Dani Olmo y Lamine Yamal empató el partido.

Araújo, tras el partido, manifestó: “No entiendo el reglamento. Si estoy acalambrado, no puedo entrar ni de pie ni en el suelo. El árbitro me mandó otra vez para afuera... no entiendo”, debido a una lesión que el árbitro desestimó previo al gol de los locales. Sin embargo, se mostró “contento por el resultado, nos encontramos al final con el empate. No jugamos tan bien como queríamos. En la Copa del Rey ya aprendimos en esa eliminatoria, en Champions League hay que ser inteligentes. Ahora jugamos en casa”. El riverense fue sustituido sobre el final.

Atlético Madrid, con Josema Giménez en el banco de suplentes, goleó a un Tottenham que extraña al uruguayo Rodrigo Bantancourt, marginado por lesión. Marcos Llorente abrió la cuenta cuando recién iban seis minutos de partido, Antoine Griezmann aumentó la cuenta y Julián Álvarez puso el tercero. El cuarto fue obra de Robin Le Normand y, más allá del descuento de Pedro Porro, en el segundo tiempo, el argentino Álvarez marcó la lotería. Dominique Solanke achicó ventajas cerca del final.

En el otro encuentro de la jornada, Atalanta cayó goleado como local frente a Bayern Münich. Apenas si logró descontar pasados los noventa minutos con gol de Mario Pasalik, pero el Bayern alemán ya había conseguido seis: para la visita anotaron Josip Stanišić, Michael Olise, Serge Gnabry, Nicolás Jackson y Jamal Musiala.

Este miércoles se jugarán las otras cuatro llaves. En el primer turno, a las 14.45 de nuestros relojes, el Bayer Leverkusen recibe al Arsenal. Los ingleses arrancan como los grandes favoritos tras la impecable fase de liga que hicieron, pero los alemanes no se la pondrán fácil.

A las 17.00 serán los otros tres partidos. En Noruega, el sorprendente Bodø/Glimt tendrá la visita del Sporting Lisboa de Maximiliano Araújo; en París, PSG y Chelsea disputarán un cruce que huele a definición, aunque todavía falte mucho; por último, en Madrid, el Real de Federico Valverde y compañía esperará por el Manchester City inglés dirigido por Pep Guardiola.