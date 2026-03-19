Esta noche se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores; Nacional y Peñarol integran el bombo 1, y conocerán los rivales que determine el bolillero.
Más allá de los planteles del bolso y el carbonero, habrá 31 jugadores uruguayos en los distintos equipos de los nueve países restantes. Flamengo cuenta con tres jugadores de selección: Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta; Fluminense, con Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans, que sigue en recuperación del tendón de Aquiles y habrá que ver si continúa en el club al terminar su recuperación, mientras que Estudiantes de La Plata tiene a Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios, que nació en Argentina pero jugó por la selección uruguaya. Estos tres son los equipos que tienen la lista más larga de compatriotas.
Palmeiras, Platense, Junior e Independiente Medellín tienen dos uruguayos, mientras que otras 12 instituciones cuentan con un solo futbolista celeste. Libertad, Cruzeiro, Universitario de Perú, Universidad Católica de Chile, Always Ready, Deportivo La Guaira, Cusco, Universidad Central de Venezuela, Mirassol y Deportes Tolima son los planteles sin uruguayos.
Todos los jugadores uruguayos
Flamengo: Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta
Palmeiras: Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez
Boca Juniors: Miguel Merentiel, Edinson Cavani
Liga de Quito: Gian Franco Allala
Fluminense: Facundo Bernal, Agustín Canobbio, David Terans
Independiente del Valle: Juan Viacava
Estudiantes: Fernando Muslera, Gabriel Neves, Tiago Palacios
Cerro Porteño: Fabricio Domínguez
Lanús: Gonzalo Pérez
Corinthians: Pedro Milans
Bolívar: Martín Cauteruccio
Junior: Mauro Silveira, Lucas Monzón
Rosario Central: Facundo Mallo
Independiente Santa Fe: Franco Fagúndez
Coquimbo Unido: Manuel Fernández
Platense: Martín Barrios, Agustín Ocampo
Independiente Rivadavia: Leonard Costa
Barcelona: Sergio Núñez
Sporting Cristal: Leandro Sosa
Independiente Medellín: Salvador Ichazo, Enzo Larrosa
.