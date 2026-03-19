Esta noche se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores; Nacional y Peñarol integran el bombo 1, y conocerán los rivales que determine el bolillero.

Más allá de los planteles del bolso y el carbonero, habrá 31 jugadores uruguayos en los distintos equipos de los nueve países restantes. Flamengo cuenta con tres jugadores de selección: Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta; Fluminense, con Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans, que sigue en recuperación del tendón de Aquiles y habrá que ver si continúa en el club al terminar su recuperación, mientras que Estudiantes de La Plata tiene a Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios, que nació en Argentina pero jugó por la selección uruguaya. Estos tres son los equipos que tienen la lista más larga de compatriotas.

Palmeiras, Platense, Junior e Independiente Medellín tienen dos uruguayos, mientras que otras 12 instituciones cuentan con un solo futbolista celeste. Libertad, Cruzeiro, Universitario de Perú, Universidad Católica de Chile, Always Ready, Deportivo La Guaira, Cusco, Universidad Central de Venezuela, Mirassol y Deportes Tolima son los planteles sin uruguayos.

Todos los jugadores uruguayos

Flamengo: Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta

Palmeiras: Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez

Boca Juniors: Miguel Merentiel, Edinson Cavani

Liga de Quito: Gian Franco Allala

Fluminense: Facundo Bernal, Agustín Canobbio, David Terans

Independiente del Valle: Juan Viacava

Estudiantes: Fernando Muslera, Gabriel Neves, Tiago Palacios

Cerro Porteño: Fabricio Domínguez

Lanús: Gonzalo Pérez

Corinthians: Pedro Milans

Bolívar: Martín Cauteruccio

Junior: Mauro Silveira, Lucas Monzón

Rosario Central: Facundo Mallo

Independiente Santa Fe: Franco Fagúndez

Coquimbo Unido: Manuel Fernández

Platense: Martín Barrios, Agustín Ocampo

Independiente Rivadavia: Leonard Costa

Barcelona: Sergio Núñez

Sporting Cristal: Leandro Sosa

Independiente Medellín: Salvador Ichazo, Enzo Larrosa

.