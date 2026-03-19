Flamengo, Fluminense y Estudiantes de La Plata son los equipos que cuentan con más futbolistas celestes.

Esta noche se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores; Nacional y Peñarol integran el bombo 1, y conocerán los rivales que determine el bolillero.

Más allá de los planteles del bolso y el carbonero, habrá 31 jugadores uruguayos en los distintos equipos de los nueve países restantes. Flamengo cuenta con tres jugadores de selección: Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta; Fluminense, con Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans, que sigue en recuperación del tendón de Aquiles y habrá que ver si continúa en el club al terminar su recuperación, mientras que Estudiantes de La Plata tiene a Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios, que nació en Argentina pero jugó por la selección uruguaya. Estos tres son los equipos que tienen la lista más larga de compatriotas.

Palmeiras, Platense, Junior e Independiente Medellín tienen dos uruguayos, mientras que otras 12 instituciones cuentan con un solo futbolista celeste. Libertad, Cruzeiro, Universitario de Perú, Universidad Católica de Chile, Always Ready, Deportivo La Guaira, Cusco, Universidad Central de Venezuela, Mirassol y Deportes Tolima son los planteles sin uruguayos.

Todos los jugadores uruguayos Flamengo: Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta Palmeiras: Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez Boca Juniors: Miguel Merentiel, Edinson Cavani Liga de Quito: Gian Franco Allala Fluminense: Facundo Bernal, Agustín Canobbio, David Terans Independiente del Valle: Juan Viacava Estudiantes: Fernando Muslera, Gabriel Neves, Tiago Palacios Cerro Porteño: Fabricio Domínguez Lanús: Gonzalo Pérez Corinthians: Pedro Milans Bolívar: Martín Cauteruccio Junior: Mauro Silveira, Lucas Monzón Rosario Central: Facundo Mallo Independiente Santa Fe: Franco Fagúndez Coquimbo Unido: Manuel Fernández Platense: Martín Barrios, Agustín Ocampo Independiente Rivadavia: Leonard Costa Barcelona: Sergio Núñez Sporting Cristal: Leandro Sosa Independiente Medellín: Salvador Ichazo, Enzo Larrosa

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