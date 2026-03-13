El azar puede ser clave: entre un sorteo bueno y uno complicado hay tres bolillas de distancia; altura, viajes y estadios calientes completan el mapa de la Libertadores para los equipos uruguayos.

Con todos los equipos conocidos tanto para la Copa Libertadores como para la Sudamericana, la fecha señalada pasó a ser el 19 de marzo, día –más bien noche porque será a las 20.00 de nuestros relojes– donde, en la sede de la Conmebol en Luque, Asunción, se sortearán los grupos y se conocerá el mapa completo, con viajes, rivales y calendarios.

Para la Libertadores, Nacional y Peñarol están en el bombo 1. Es bueno saberlo y es bueno saber que no serán rivales de grupo Flamengo, Palmeiras, Boca, Fluminense, Liga de Quito e Independiente del Valle. Que estén ahí se explica por el ranking de la Conmebol: el carbonero está en el quinto lugar, por encima de varias potencias argentinas y brasileñas, mientras que los tricolores están en el octavo puesto. Si bien el ranking los amparaba a entrar entre los ocho del bombo 1, lo hicieron de forma más holgada porque algunos equipos mejor posicionados no clasificaron a la Libertadores.

El ranking es una manera de contar la historia –combina puntos históricos, rendimiento reciente en copas internacionales y logros en los torneos locales–, pero también, en parte, es un privilegio, porque de alguna manera ser cabeza de serie te sitúa por encima de la mayoría de equipos y, también en parte, te protege de compartir grupo con pesos pesados. Sin embargo, salvo excepciones como la de Peñarol en 2024, los últimos antecedentes de los equipos uruguayos han sido de eliminaciones tempranas, fases de grupos con más problemas que soluciones o buen pasar, y pasar a instancias de eliminación directa que son más una excepción que una regla. Por eso el ranking es una manera de contar la historia, entre la realidad y el recuerdo del pasado.

El azar lo dirá. Todo dependerá de las bolillas que vayan saliendo en los bombos. Primero un privilegio, sí; después demostrar en la cancha, administrar el favoritismo, saber jugar con la presión.

Quiénes pueden ser los rivales

Analicemos los escenarios amables que pueden tener los equipos uruguayos. En el bombo 2 pueden aparecer como buenos rivales Libertad, Cerro Porteño, Universitario y Bolívar –aunque, ojo con la altura–. Con un escalón más de dureza hay que situar a Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes o Lanús, último campeón de la Recopa sudamericana. En el bombo 3 tal vez los deseos estarán enfocados en tener como rivales a Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Always Ready o Cusco, equipos con pocos antecedentes coperos, lejos del peso que puedan tener Rosario Central, Junior, Universidad Católica de Chile o Independiente Santa Fe. Por último, en el bombo 4, los nombres con más peso parecen algunos que vienen desde los repechajes, Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal y Deportes Tolima. Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia y Mirassol están en el lote de los más accesibles, aunque nunca se puede confiar de equipos argentinos y brasileños.

Como Peñarol y Nacional están en el bombo 1, el análisis vale para ambos. Un grupo “fácil” podría ser con Universitario, Coquimbo Unido o Deportes La Guaira y Universidad Central de Venezuela. La contracara de estar en un grupo así es que desde la previa se instala la obligación de clasificar, cuando no, “hay que ser primero sí o sí”.

En la otra punta de la historia, podemos buscar grupos difíciles o “de la muerte”. Ahí las chances son varias, pudiendo ser una pesadilla cruzarse con los brasileños Cruzeiro o Corinthians, sumarle a Júnior de Barranquilla o Rosario Central del bombo 3 y que del 4 la bolilla que salga sea la de Barcelona. En un grupo así la discusión será, más que sobre ser candidato, sobre pasar el grupo a como dé lugar.