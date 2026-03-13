El equipo de Santiago Espasandín derrotó por 2-1 a Liga de Quito en su casa; la victoria le permite llegar con posibilidades de clasificar al último partido de la fase de grupos a Belgrano.

Nacional se repuso de la derrota del debut en la Copa Libertadores sub 20 y doblegó a su par de Liga de Quito por 2-1 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El elenco albo venía de caer 2-0 frente a Santiago Wanderers y le urgía la victoria para pensar más allá en el máximo certamen continental de la categoría, porque en la Libertadores sub 20 participan 12 equipos divididos en tres grupos y avanzan a semifinales los tres primeros y el mejor segundo.

Nacional tuvo en Felipe Bianchi, su arquero, el sostén necesario cuando el equipo local supo venirse arriba. Pero, al mismo tiempo, el tricolor tuvo en el coloniense Pavel Núñez a una de sus figuras, tanto en ataque como en defensa y sobre todo en presencia; el capitán tricolor fue persistente. Es cierto que el Colo Mateo Soria tuvo arduo trabajo en la contención de los constantes embates del equipo ecuatoriano, pero además la encontró luego de una serie de rebotes en el área y convirtió el primer gol del equipo uruguayo. Espasandín paró como titulares a Bianchi; Ezequiel Irute, Federico Pedrouzo, Román Clematte, Rodrigo García, Mauro Martínez; Juan Ignacio García, Soria, Luciano González; Jonathan Dalmas y Núñez.

Juan Ignacio García fue el encargado, apenas unos minutos después del gol de Soria, de ampliar la ventaja. Pateó desde lejos y salió favorecido en el rebote. Volvió a probar y convirtió el segundo para el delirio de los hinchas tricolores, que eran sus propios suplentes.

Liga Deportiva de Quito encontró el descuento en un centro de la muerte que tuvo a Rudi Mina más rápido que el resto. A partir de ese momento, Nacional se dedicó a sostener el resultado, de la mano de los cambios y con el trabajo constante de García y el olimareño Bianchi en el arco, que además manejó el reloj con aplomo. Incluso se quedó con un intento de Jarold Méndez desde afuera del área cerca del final del tiempo reglamentario.

En la hora se lo perdió Michael Rentería de cabeza en el área chica, cuando conectó un córner que pareció anunciado. Nacional va por la clasificación en el cierre de su participación en la fase de grupos, el próximo domingo a las 21.00 contra Belgrano de Córdoba.