Los fernandinos derrotaron 2-1 al equipo alternativo de Juventud.

Con un triunfo conseguido en el primer tiempo, Deportivo Maldonado derrotó 2-1 a Juventud de Las Piedras. De este modo llegó a los 9 puntos de los líderes y ahora domina la tabla junto a Central Español y Peñarol. Buen triunfo de los fernandinos, con mucha gente en las tribunas y la foto de la tabla de posiciones mirándola desde arriba.

El encuentro se resolvió en los primeros 45 minutos. Cuando parecía que la primera parte no saldría de la chatura, el gol, el cambio técnico más importante de los partidos, tocó con su varita mágica la competencia y lo transformó en partidazo. Es que a los 19 minutos Fernando Mimbacas, el lungo delantero pedrense, ensayó un movimiento técnico típico de goleador y, a un centro desde la derecha, picó, se anticipó a la marca y le puso el pie a la pelota para dejar a todo el mundo parado y poner el 1-0 para Juventud. Fue el momento del equipo alternativo de Juventud –que guardó a sus titulares para el jueves por la Libertadores, cuando enfrentará a Independiente Medellín–, que tuvo sus 5 minutos y otra contra trepidante en la que Mimbacas estuvo cerca del segundo.

Pero después pasó a ser todo del Depor. Primero con desprolijidades y demasiado vértigo; después con el empate, cuando Matías Espíndola sacó un remate franco que terminó desviándose para vencer a Nicolás Rossi.

Luego de ese gol se puso intenso el rojiverde y por dos veces anotó el segundo gol. La primera vez no aumentó el marcador por una posición adelantada antes de que Renato César mandara la pelota a las redes, y después sí, el gol que subió al marcador e hizo pasar a Maldonado con un verdadero golazo del Chingolo Maximiliano Noble, que hizo explotar a la tribuna con el 2-1.

Al inicio del segundo tiempo parecía que el dominio del Depor se extendería, pero Juventud dio muy buena lucha. Los locales estuvieron varias veces por amartillar el tercero, aunque los pedrenses nunca se dieron por vencidos y mostraron el espíritu de este plantel, sin importar si eran los titulares o un equipo alternativo. En la última casi lo empatan cuando Juan Boselli definió apenas al lado del caño derecho del arco de Diego Segovia.

Esto sigue

La quinta etapa comenzará en unos días: el viernes 6 de marzo, en el Parque Viera, Wanderers –el verdadero usuario original de este histórico escenario que este año también tiene a Liverpool asumiendo la localía en su campo– recibirá a Deportivo Maldonado a las 20.00.

El sábado habrá dos partidos más: Progreso jugará frente a Albion en el Paladino a las 17.00; a las 20.30, Peñarol y Danubio proyectan un gran partido en el Campeón del Siglo.

El domingo se sumarán tres partidos más. Racing recibirá a Cerro a las 9.45 en el Parque Roberto. A las 17.00 Juventud de Las Piedras será anfitrión de Nacional en su ciudad; el partido en el Parque Artigas se jugará en medio de los más importantes encuentros de Juventud en la Libertadores, en los que intentará llegar a la fase de grupos y embolsar un piso de tres millones de dólares más.

El domingo se cerrará con otro partidazo en el Franzini, donde Defensor Sporting y Central Español jugarán a las 20.00, un choque entre los de arriba, en el que los palermitanos tratarán de cerrar su quinto partido en lo más alto de la tabla.

Habrá que esperar al lunes para que se cierre la fecha y se pueda redondear la tabla de posiciones tras el primer tercio del Apertura. Ese día habrá dos encuentros más y ambos fuera de Montevideo: a las 18.30 Cerro Largo tendrá la visita de Torque en el Ubilla de Melo, y a las 21.30, en un horario raro aun para quienes residen cerca del estadio, Boston River enfrentará a Liverpool en el Campeones Olímpicos de Florida.

.