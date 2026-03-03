El entrenador carbonero habló en una conferencia de prensa en la vuelta del equipo a los entrenamientos tras el triunfo clásico; Emanuel Gularte dijo: “Nosotros preferimos ganar los clásicos que jugar lindo”.

Peñarol le ganó de visitante a Nacional y es uno de los líderes del Apertura junto con los ascendidos Central Español y Deportivo Maldonado. Tras el triunfo, no hubo grandes declaraciones de los protagonistas aurinegros, ya que tenían 15 minutos para dejar el escenario tricolor luego del término del partido por cuestiones de seguridad.

El lunes fue jornada libre y el martes el carbonero volvió a los entrenamientos. Diego Aguirre habló en una conferencia de prensa y comenzó contando sus sensaciones luego de ganar por primera vez en el Parque Central: “Más allá de la alegría personal, que era algo pendiente, está muy por encima el significado del triunfo para quedar primeros en el campeonato y para hacer que este comienzo de año sea bueno. Potenció este triunfo haber ganado el clásico de la Supercopa. Ahora debemos trabajar con más tranquilidad. Si no ganábamos, iba a ser duro el comienzo. Después de ganar estos clásicos, los objetivos que tenemos son ganar el Apertura y pasar de fase en la copa [Libertadores]. Tenemos que reafirmar contra Danubio, que es un gran rival y juega muy bien”.

Sobre la elección táctica de la línea de cinco y la información que escondió en la semana previa, contó: “Puedo decir en la conferencia que tengo dudas pero tal vez no las tenga. Jugamos así el clásico de la Supercopa y nos resultó; fuimos por ese camino. Hicimos un planteamiento un poco más cauteloso, controlando los tiempos”.

Sobre el favoritismo de Nacional, Aguirre respondió con la felicidad del resultado a favor: “No había argumentos para dar tanto favoritismo a Nacional; me sorprendió. Nosotros no veníamos de jugar bien, pero ellos tampoco. Por un tema de historia y de lo que es Peñarol, me pareció demasiado inclinada la balanza de la prensa a favor de Nacional. La próxima la van a pensar un poquito más”.

Emanuel Gularte sobre el saludo a Maximiliano Silvera: “Decidí no hacerlo y no estoy arrepentido”

El zaguero también atendió a la prensa tras el triunfo clásico: “Nos sentimos muy bien en el clásico, aunque hubo momentos en los que tuvimos que aguantar. Jugamos con rabia y con bronca. Esta victoria le da un valor agregado a la Supercopa que ganamos a principios de año. Hay que entender que no ganamos nada todavía, pero nos potencia para lo que viene. Teníamos que recuperar puntos después de haber perdido con Central Español”.

Gularte erró una situación clara en el primer tiempo, que terminó pegando en el palo tras la definición en el área chica: “Me quedó la amargura de no poder hacer ese gol. Por suerte, nos pudimos llevar el resultado; si no, la hubiera sufrido más. Nosotros preferimos ganar los clásicos. Si se puede jugar lindo, mejor, pero nosotros elegimos ganar”.

Sobre el encuentro con el excompañero Maximiliano Silvera, dijo: “Cada uno tomó su decisión sobre saludar o no. Decidí no hacerlo y no estoy arrepentido. Es un colega de profesión y no tengo que saludarlo si el reglamento no lo exige”.