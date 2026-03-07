Telecom, del Grupo Clarín, queda fuera de la licitación por no haber firmado el contrato en tiempo y forma. La AUF adjudicará el lote VI a Torneos y DirecTV, que hizo la segunda mejor oferta.

Hace algunos días, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cerró la firma de cinco de los seis contratos de televisación para el período 2026‑2029. Las reuniones se extendieron desde el lunes de tarde, continuaron por la noche, hasta el martes de mañana, más allá de que el vencimiento para estampar los acuerdos era a las 22.00 del lunes. El primer contrato firmado fue el del consorcio Team Click‑Antel por los derechos para el exterior (lote III), que representa 12,4 millones de dólares en todo el ciclo de cuatro años.

Mediapro firmó cerca del final del lunes por el betting y las casas de apuestas; y el consorcio DirecTV‑Torneos lo hizo al amanecer, fijado en 31.800.000 dólares anuales. Tenfield, a quien le corresponde streaming, publicidad y merchandising, producción comercial y producción audiovisual, uno de los acuerdos más grandes, firmó en el correr de la mañana del martes.

Los contratos tendrán que ser presentados en un plazo de diez días ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que tendrá que avalarlos o marcar cláusulas que considere anticompetitivas.

El lote VI, que incluye la Copa Nacional de Clubes y Selecciones OFI, la Copa AUF Uruguay, la Divisional D y el fútbol femenino, sala y playa, fue el que quedó pendiente de firmar -alrededor de 2.200.000 dólares anuales-. La empresa adjudicataria, Telecom (Grupo Clarín por medio de Flow) envió un escrito con observaciones a la AUF, que quedó también sujeto a respuesta de la Comisión de Defensa de la Competencia. El hecho de no haber consumado la firma implica que Telecom queda fuera de la licitación y se le apliqua una multa de 400.000 dólares.

Además, la AUF puede llegar a adjudicar este lote a Torneos y DirecTV por haber realizado la segunda mejor propuesta (1.650.000 dólares). Incluso las cuatro finales de confederaciones de la Copa Nacional de Selecciones que venían siendo televisadas por Flow pasarían a ser emitidas por DirecTV, tal como había pasado el año pasado.