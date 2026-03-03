Las reuniones que comenzaron en el mediodía del lunes se extendieron de forma continua hasta la mañana del martes.

Entre lunes y martes en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se firmaron los contratos correspondientes a la licitación de los derechos de televisión para el período 2026-2029.

El primer contrato en ser rubricado fue el del consorcio Team Click-Antel por los derechos para el exterior (lote III). Fueron horas de negociación, pero se llegó a buen puerto. La empresa telefónica y sus socios pagarán 3.100.000 dólares anuales por la explotación y comercialización internacional del fútbol uruguayo, lo que representa 12,4 millones de dólares en todo el ciclo de cuatro años.

Tras este acuerdo, la atención quedó centrada en lo que pasaba con los lotes I y II, los más importantes: el de streaming local (17.500.000 de dólares por año), adjudicado a Tenfield, y el de televisión por cable, correspondiente al consorcio encabezado por DirecTV (31.800.000 dólares por año). Si bien el horario de vencimiento para estampar los acuerdos era las 22.00, los involucrados estuvieron en la sede de la AUF hasta pasada la madrugada.

Mediapro, que ofertó por el betting y las casas de apuestas, firmó cerca del final del lunes; el consorcio DirecTV-Torneos lo hizo en el amanecer, mientras que las rúbricas de Tenfield se postergaron hasta las primeras horas de la mañana. Eran cuatro distintas: streaming, publicidad y merchandising, producción comercial y producción audiovisual.

Por el momento quedó pendiente el lote 6 (Torneos Amateur/OFI), que había sido adjudicado a Telecom (Grupo Clarín) por 2.200.000 dólares y abarca la Copa Nacional de Clubes y Selecciones OFI, la Copa AUF Uruguay, la Divisional D y el fútbol femenino, sala y playa. La empresa adjudicataria mandó un escrito que en la AUF se estudiará durante la tarde para sellar el acuerdo.

Continúa en la órbita pública

Más allá de la formalización de los contratos, el proceso continuará en la órbita de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprode). El organismo recibió una denuncia por presuntas prácticas anticompetitivas vinculadas a la licitación de los derechos audiovisuales y está analizando el caso.

Días pasados la Coprode impuso medidas preventivas a la AUF, entre ellas la prohibición de fijar precios mínimos para la reventa, imponer restricciones que limiten la competencia entre plataformas y aplicar criterios discriminatorios en eventuales sublicencias. Por eso la asociación deberá remitir, para su evaluación, copia de los contratos firmados dentro de los diez días hábiles a partir de este lunes.

Si bien las disposiciones no frenaron la firma de los acuerdos en el último día de plazo fijado, abren un escenario en el que, incluso con los contratos rubricados, el ente regulador podría adoptar resoluciones adicionales si entiende que existen afectaciones a la libre competencia.