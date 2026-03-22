Valentín Soca corrió la final de 3.000 metros en Polonia y logró un resultado que lo pone en el mapa grande del fondo mundial.

Valentín Soca tiene 23 años, nació en Vichadero, Rivera, y anda volando. El atleta, que entrena y desarrolla su carrera en la California Baptist University de Estados Unidos, no deja de hacer muy buenas marcas. Esta vez se destacó en la pista corta de Kujawy-Pomorze, en Polonia, donde corrió la final de los 3.000 metros y terminó en el sexto puesto, muy cerca del podio y dejando una marca histórica para el país: igualó el puesto que había lograda Emiliano Lasa en salto largo en Belgrado 2022, máxima ubicación para un celeste en los mundiales cerrados.

Soca hizo un tiempo de 7:37.10, su mejor marca de la temporada –que recién empieza– y a poco más de segundo y medio del podio: la victoria quedó en manos del británico Josh Kerr (7:35.56), mientras que la medalla de plata fue para el estadounidense Cole Hocker (7:35.70) y el bronce para el francés Yann Schrub (7:35.71), tres figuras ya consolidadas del mediofondo internacional.

Detrás de ese resultado hay números que respaldan la proyección del vergarense: Soca es récord sudamericano de 3.000 metros indoor (7:34.10) y también dueño de las plusmarcas continentales bajo techo de 1.500 (3:35.50) y 5.000 (13:14.09), además del récord sudamericano de 3.000 al aire libre (7:37.10), por lo que su presencia en la élite parece lógica de su progresión.