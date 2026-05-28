Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada va por cerrar la serie ante Nacional

El rojiverde llega con ventaja para definir las semifinales en casa y el tricolor necesita ganar para forzar el quinto juego; Peñarol espera rival en las finales.

Este jueves, desde las 20.15, Aguada y Nacional juegan la cuarta semifinal de la Liga Uruguaya, que ya tiene a Peñarol en las finales esperando para conocer a su rival después de barrer a Defensor Sporting.

Por lo visto durante los primeros tres juegos de la serie y por definir en casa, el rojiverde que dirige Leandro Taboada llega mejor perfilado para avanzar, aunque el tricolor fue el único equipo que supo llevarse victorias desde el estadio aguatero esta temporada: ganó las dos veces que lo visitó, incluyendo la del segundo juego de esta llave.

Aguada busca su tercera final de liga consecutiva, después de la que perdió el año pasado, justamente ante Nacional, y la que le ganó el anterior a Peñarol. En aquel título de 2024 el MVP aguatero fue Donald Sims, quien sigue siendo uno de los líderes del equipo de Taboada en estos playoffs. Santiago Vidal es otro de los nombres importantes del rojiverde, que tras una lesión que lo dejó afuera de cuartos de final, volvió y comenzó a recuperar el ritmo y el juego que lo hacen casi siempre desequilibrante.

Nacional, por su parte, ya tiene confirmada una baja sensible en el equipo con la lesión de Luciano Parodi. El base sanducero salió sentido en el segundo juego de la serie y después se confirmó su desgarro, lo que lo descarta para este juego y para los próximos, en caso de que los tenga el tricolor.

Cabe sumar en el apartado sanitario la situación de Gianfranco Espíndola, que también se desgarró en cuartos de final y el entrenador Álvaro Ponce no pudo contar con él en lo que va de la serie. Se espera que pueda entrar en el plantel para el juego de este jueves, aunque está lejos de estar al 100% y deberá probar si puede jugar con la intensidad que exige un partido de estas características.

En caso de que haya un triunfo tricolor este jueves, habrá un quinto y decisivo juego en el Gran Parque Central el próximo domingo. Las finales darán inicio el miércoles 3 de junio en el Antel Arena.